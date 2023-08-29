Экс-вратарь Металлиста 1925 восстанавливается и ищет новый клуб

В середине августа закарпатский клуб и воспитанник харьковского футбола договорились о расторжении контракта, и с тех пор о Белименко ничего не слышно.

Корреспондент Sport.ua связался с вратарем, которого после матча 1-го тура с «Карпатами» наставник львовян Мирон Маркевич предложил вызвать в сборную Украины, и расспросил о планах.

– Сейчас нахожусь в Харькове, прохожу реабилитацию после травмы. Агент занимается поиском команды. Есть варианты, но нужно долечиться, – рассказал Белименко.

– Варианты из какой лиги?

– Из Первой.

– А что за травма? Когда получил?

– В матче 1-го тура с «Карпатами» повредил связки задней поверхности бедра, а в игре 2-го тура с «Эпицентром» — усугубил травму.

– Кто помогает в реабитации?

– Бывший массажист харьковского «Арсенала» Виталий Петрович (Белименко является воспитанником школы этого клуба. – Прим. Sport.ua). Сейчас занимаюсь в зале, но к концу следующей недели, надеюсь, уже смогу тренироваться полноценно. Пора определяться с новой командой и возвращаться в игру.

22-летний голкипер в минувшем сезоне завоевал с «Хустом» серебро Второй лиги. До этого Белименко играл за «Металлист 1925» и «Волчанск».

«Хуст» в понедельник, 28 августа, с разгромным счетом 0:7 проиграл на выезде «Прикарпатью». После пяти туров команда с 1 очком при разнице мячей 0-10 замыкает турнирную таблицу группы А Первой лиги.

Следующий матч закарпатцы проведут 3 сентября, когда примут «Подолье».