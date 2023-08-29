Лига Европы29 августа 2023, 11:32 | Обновлено 29 августа 2023, 11:41
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Заря – Славия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 августа в 20:00 ответный матч квалификации Лиги Европы
29 августа 2023, 11:32 | Обновлено 29 августа 2023, 11:41
247
0
В четверг, 31 августа, в Польше на стадионе «Люблин Арена», что в Люблине, состоится ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги Европы между луганской «Зарей» и «Славией» из Праги.
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
Напомним, в первой игре команд, которая состоялась в Праге, со счетом 2:0 победила «Славия».
Матч «Заря» – «Славия» в прямом эфире покажет телеканал УНИАН и YouTube-канал Football Hub.
Заря – Славия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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