Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Славия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
29 августа 2023, 11:32 | Обновлено 29 августа 2023, 11:41
247
0

Заря – Славия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 августа в 20:00 ответный матч квалификации Лиги Европы

29 августа 2023, 11:32 | Обновлено 29 августа 2023, 11:41
247
0
Заря – Славия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

В четверг, 31 августа, в Польше на стадионе «Люблин Арена», что в Люблине, состоится ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги Европы между луганской «Зарей» и «Славией» из Праги.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, в первой игре команд, которая состоялась в Праге, со счетом 2:0 победила «Славия».

Матч «Заря» – «Славия» в прямом эфире покажет телеканал УНИАН и YouTube-канал Football Hub.

Заря – Славия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Названа судейская бригада матча Заря – Славия
Лалатович в Заре: спасибо, что не навредил
Назарий РУСИН: «Пока что я еще игрок Зари»
смотреть онлайн Заря Луганск Славия Прага Заря - Славия Лига Европы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оболонь – Кривбасс – 0:0. Голевая засуха в жаркую погоду. Видеообзор матча
Футбол | 29 августа 2023, 00:12 0
Оболонь – Кривбасс – 0:0. Голевая засуха в жаркую погоду. Видеообзор матча
Оболонь – Кривбасс – 0:0. Голевая засуха в жаркую погоду. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги

Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 28 августа 2023, 23:35 0
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Рубиалесу грозит длительная дисквалификация со стороны ФИФА
Футбол | 29.08.2023, 07:14
Рубиалесу грозит длительная дисквалификация со стороны ФИФА
Рубиалесу грозит длительная дисквалификация со стороны ФИФА
Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы
Волейбол | 28.08.2023, 23:40
Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы
Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы
Хирн оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком
Бокс | 29.08.2023, 08:44
Хирн оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком
Хирн оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Заложник рекламы. Контракт с Adidas губит карьеру экс-хавбека Динамо Дуду
Заложник рекламы. Контракт с Adidas губит карьеру экс-хавбека Динамо Дуду
27.08.2023, 09:50
Футбол
ЛАЛАТОВИЧ: «Надо ехать из Украины. Может, вернусь. Заберу 1 зарплату из 3»
ЛАЛАТОВИЧ: «Надо ехать из Украины. Может, вернусь. Заберу 1 зарплату из 3»
27.08.2023, 18:49 28
Футбол
Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?
Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?
28.08.2023, 00:37 3
Футбол
Взяла 2.01 метра! Магучих стала чемпионкой мира 2023 в прыжках в высоту
Взяла 2.01 метра! Магучих стала чемпионкой мира 2023 в прыжках в высоту
27.08.2023, 22:47 24
Другие виды
Филип Хргович отреагировал на победу Усика над Дюбуа
Филип Хргович отреагировал на победу Усика над Дюбуа
27.08.2023, 11:40 7
Бокс
Усик финишировал Дюбуа, хотя команда Даниэля уверена, что победил британец
Усик финишировал Дюбуа, хотя команда Даниэля уверена, что победил британец
27.08.2023, 12:31 28
Бокс
Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
27.08.2023, 13:31 19
Бокс
Стали известны 6 из 8 участников четвертьфинала женского чемпионата Европы
Стали известны 6 из 8 участников четвертьфинала женского чемпионата Европы
28.08.2023, 00:20
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем