Сборная Англии пытается договориться с Гвардиолой

Наставник английского клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и представители сборной Англии проводят между собой консультации относительно возможного сотрудничества.

Испанец может возглавить национальную команду Англии по завершении срока действия его контракта с «горожанами». Гвардиола может готовить англичан к чемпионату мира 2026 года. Нынешний тренер сборной Англии Гарет Саутгейт покинет свой пост после Евро-2024.

Сообщается, что не исключен вариант, при котором Гвардиола покинет «Ман Сити» досрочно – летом будущего года.

Ранее стало известно, что Пеп Гвардиола установил в АПЛ рекордное достижение.