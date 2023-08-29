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Англия
29 августа 2023, 10:41 | Обновлено 29 августа 2023, 10:52
1249
0

Сборная Англии пытается договориться с Гвардиолой

Испанец может возглавить сборную родоначальников футбола

29 августа 2023, 10:41 | Обновлено 29 августа 2023, 10:52
1249
0
Сборная Англии пытается договориться с Гвардиолой
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Наставник английского клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и представители сборной Англии проводят между собой консультации относительно возможного сотрудничества.

Испанец может возглавить национальную команду Англии по завершении срока действия его контракта с «горожанами». Гвардиола может готовить англичан к чемпионату мира 2026 года. Нынешний тренер сборной Англии Гарет Саутгейт покинет свой пост после Евро-2024.

Сообщается, что не исключен вариант, при котором Гвардиола покинет «Ман Сити» досрочно – летом будущего года.

Ранее стало известно, что Пеп Гвардиола установил в АПЛ рекордное достижение.

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Источник Football Espana
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