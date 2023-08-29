Сборная Англии пытается договориться с Гвардиолой
Испанец может возглавить сборную родоначальников футбола
Наставник английского клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и представители сборной Англии проводят между собой консультации относительно возможного сотрудничества.
Испанец может возглавить национальную команду Англии по завершении срока действия его контракта с «горожанами». Гвардиола может готовить англичан к чемпионату мира 2026 года. Нынешний тренер сборной Англии Гарет Саутгейт покинет свой пост после Евро-2024.
Сообщается, что не исключен вариант, при котором Гвардиола покинет «Ман Сити» досрочно – летом будущего года.
Ранее стало известно, что Пеп Гвардиола установил в АПЛ рекордное достижение.
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