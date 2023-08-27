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  4. Гвардиола установил тренерский рекорд АПЛ
Англия
27 августа 2023, 23:05 |
666
1

Гвардиола установил тренерский рекорд АПЛ

Тренер «Манчестер Сити» быстрее всех одержал 200 побед в чемпионате

27 августа 2023, 23:05 |
666
1
Гвардиола установил тренерский рекорд АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Сегодня «Манчестер Сити» в третьем туре АПЛ на выезде вырвал тяжелую победу со счетом 2:1 над «Шеффилд Юнайтед». Для главного тренера «Горожан» Пепа Гвардиолы это была юбилейная, 200-я победа в АПЛ в качестве тренера.

Для того, чтобы одержать 200 побед, Гвардиоле понадобилось 269 матчей, что является рекордом не только АПЛ (с 1992 года), но и в целом элитных дивизионов чемпионата Англии.

Гвардиола работает в АПЛ с 2016 года. За предыдущие 7 сезонов он 5 раз приводил «Манчестер Сити» к чемпионству.

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Источник Opta
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PUMA
Миллиарды рулят.Кстати лучшего тренера в истории английского футбола тут нету
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