Гвардиола установил тренерский рекорд АПЛ

Сегодня «Манчестер Сити» в третьем туре АПЛ на выезде вырвал тяжелую победу со счетом 2:1 над «Шеффилд Юнайтед». Для главного тренера «Горожан» Пепа Гвардиолы это была юбилейная, 200-я победа в АПЛ в качестве тренера.

Для того, чтобы одержать 200 побед, Гвардиоле понадобилось 269 матчей, что является рекордом не только АПЛ (с 1992 года), но и в целом элитных дивизионов чемпионата Англии.

Гвардиола работает в АПЛ с 2016 года. За предыдущие 7 сезонов он 5 раз приводил «Манчестер Сити» к чемпионству.