Против Бешикташа не сыграет. Стал известен характер травмы Ярмоленко

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко точно не поможет команде в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций против «Бешикташа».

По информации официального сайта киевлян, у опытного игрока частичное повреждение внутренней боковой связки колена, точные сроки восстановления пока неизвестны.

Отметим, что из-за этого повреждения Ярмоленко не сыграл в первой встрече с «Бешикташем».

Ранее сообщалось, что Андрей отправился в зарубежную клинику на обследование.

Матч «Бешикташ» – «Динамо» состоится 31 августа в Стамбуле, начало – в 21:00. В первой встрече киевляне проиграли со счетом 2:3.