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  4. Против Бешикташа не сыграет. Стал известен характер травмы Ярмоленко
Лига конференций
29 августа 2023, 10:26 |
554
1

Против Бешикташа не сыграет. Стал известен характер травмы Ярмоленко

Точные сроки восстановления пока неизвестны

29 августа 2023, 10:26 |
554
1
Против Бешикташа не сыграет. Стал известен характер травмы Ярмоленко
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко точно не поможет команде в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций против «Бешикташа».

По информации официального сайта киевлян, у опытного игрока частичное повреждение внутренней боковой связки колена, точные сроки восстановления пока неизвестны.

Отметим, что из-за этого повреждения Ярмоленко не сыграл в первой встрече с «Бешикташем».

Ранее сообщалось, что Андрей отправился в зарубежную клинику на обследование.

Матч «Бешикташ» – «Динамо» состоится 31 августа в Стамбуле, начало – в 21:00. В первой встрече киевляне проиграли со счетом 2:3.

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Динамо Киев Бешикташ Лига конференций Бешикташ - Динамо Андрей Ярмоленко
Источник ФК Динамо Киев
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Перець
Ну на 1 тайм точно б пригодився
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