Против Бешикташа не сыграет. Стал известен характер травмы Ярмоленко
Точные сроки восстановления пока неизвестны
Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко точно не поможет команде в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций против «Бешикташа».
По информации официального сайта киевлян, у опытного игрока частичное повреждение внутренней боковой связки колена, точные сроки восстановления пока неизвестны.
Отметим, что из-за этого повреждения Ярмоленко не сыграл в первой встрече с «Бешикташем».
Ранее сообщалось, что Андрей отправился в зарубежную клинику на обследование.
Матч «Бешикташ» – «Динамо» состоится 31 августа в Стамбуле, начало – в 21:00. В первой встрече киевляне проиграли со счетом 2:3.
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