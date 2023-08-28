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Украина. Премьер лига
28 августа 2023, 16:51 | Обновлено 28 августа 2023, 18:02
1011
0

Андрей Ярмоленко отправился на обследование в зарубежную клинику

Полузащитник «Динамо» пропустит матч против «Бешикташа»

28 августа 2023, 16:51 | Обновлено 28 августа 2023, 18:02
1011
0
Андрей Ярмоленко отправился на обследование в зарубежную клинику
dynamo.kiev.ua. Андрей Ярмоленко

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко отправился в одну из зарубежных клиник для углубленного обследования из-за проблем с коленом.

По результатам обследования Ярмоленко будет назначено лечение и станут известны ориентировочные сроки восстановления. В ответном матче плей-офф Лиги конференций против турецкого «Бешикташа» полузащитник не сыграет.

Участие Ярмоленко в матчах квалификации Евро-2024 сборной Украины против сборных Англии и Италии под вопросом.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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