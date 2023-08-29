Кабаев и Андриевский вернулись в общую группу Динамо

Перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги конференций против «Бешикташа» в общую группу вернулись полузащитники «Динамо» Владислав Кабаев и Александр Андриевский.

Оба футболиста из-за повреждений пропускали первый поединок, не попав в заявку, но сейчас наравне со всеми готовятся сыграть на «Бешикташ Парк» в ближайший четверг.

Матч «Бешикташ» – «Динамо» состоится 31 августа в Стамбуле, начало – в 21:00. В первой встрече киевляне проиграли со счетом 2:3.