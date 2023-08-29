Украина. Премьер лига29 августа 2023, 10:15 |
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Кабаев и Андриевский вернулись в общую группу Динамо
Оба футболиста могут сыграть в ответной встрече с «Бешикташем»
29 августа 2023, 10:15 |
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Перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги конференций против «Бешикташа» в общую группу вернулись полузащитники «Динамо» Владислав Кабаев и Александр Андриевский.
Оба футболиста из-за повреждений пропускали первый поединок, не попав в заявку, но сейчас наравне со всеми готовятся сыграть на «Бешикташ Парк» в ближайший четверг.
Матч «Бешикташ» – «Динамо» состоится 31 августа в Стамбуле, начало – в 21:00. В первой встрече киевляне проиграли со счетом 2:3.
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Комментарии 2
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Кабаєв і Сидорчук 2 тормоза пас назад і постійні обрізки , мені не зрозуміло чого Бражка маринують на лавці ?
А зачем они там?
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