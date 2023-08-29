Названа судейская бригада матча Заря – Славия
Вторую встречу команд рассудят французы
Стала известна бригада арбитров ответного матча плей-офф раунда квалификации Лиги Европы между луганской «Зарей» и пражской «Славией»
Новый поединок соперников рассудят французы. Главный арбитр – Жером Брисар, его ассистенты – Алекси Оже и Орельен Бертомье.
Четвертый арбитр – Тома Леонар.
Матч «Заря» – «Славия Прага состоится в четверг, 31 августа, в Польше на стадионе «Люблин Арена», начало – в 20:00 по Киеву.
Первая игра команд, состоявшаяся в Прага, завершилась победой «Славии» со счетом 2:0.
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