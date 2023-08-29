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Лига Европы
29 августа 2023, 09:58 | Обновлено 29 августа 2023, 10:02
188
0

Названа судейская бригада матча Заря – Славия

Вторую встречу команд рассудят французы

29 августа 2023, 09:58 | Обновлено 29 августа 2023, 10:02
188
0
Названа судейская бригада матча Заря – Славия
Getty Images/Global Images Ukraine. Жером Брисар

Стала известна бригада арбитров ответного матча плей-офф раунда квалификации Лиги Европы между луганской «Зарей» и пражской «Славией»

Новый поединок соперников рассудят французы. Главный арбитр – Жером Брисар, его ассистенты – Алекси Оже и Орельен Бертомье.

Четвертый арбитр – Тома Леонар.

Матч «Заря» – «Славия Прага состоится в четверг, 31 августа, в Польше на стадионе «Люблин Арена», начало – в 20:00 по Киеву.

Первая игра команд, состоявшаяся в Прага, завершилась победой «Славии» со счетом 2:0.

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Заря Луганск Славия Прага Заря - Славия Лига Европы арбитры
Источник УЕФА
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