Названа судейская бригада матча Заря – Славия

Стала известна бригада арбитров ответного матча плей-офф раунда квалификации Лиги Европы между луганской «Зарей» и пражской «Славией»

Новый поединок соперников рассудят французы. Главный арбитр – Жером Брисар, его ассистенты – Алекси Оже и Орельен Бертомье.

Четвертый арбитр – Тома Леонар.

Матч «Заря» – «Славия Прага состоится в четверг, 31 августа, в Польше на стадионе «Люблин Арена», начало – в 20:00 по Киеву.

Первая игра команд, состоявшаяся в Прага, завершилась победой «Славии» со счетом 2:0.