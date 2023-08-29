Рамос подыскал клуб в Саудовской Аравии
Испанец готовится к новому вызову
Испанский защитник Серхио Рамос провел переговоры с клубом «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.
Стороны пока не могут достичь компромисса в переговорах. Причина – срок действия будущего контракта игрока. «Аль-Иттихад» предлагает Рамосу соглашение на 2 года, а Серхио хочет контракт на 3 сезона.
Ранее сообщалось, что 37-летний Серхио Рамос может стать игроком турецкого «Галатасарая», но переговоры были приостановлены. Испанец не принял предложение турецкого клуба в размере 6 млн евро чистыми в год и контракт «1+1».
Рамос летом этого года стал свободным агентом после окончания контракта с «ПСЖ».
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