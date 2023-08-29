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Испания
29 августа 2023, 09:39 | Обновлено 29 августа 2023, 10:41
788
1

Рамос подыскал клуб в Саудовской Аравии

Испанец готовится к новому вызову

29 августа 2023, 09:39 | Обновлено 29 августа 2023, 10:41
788
1
Рамос подыскал клуб в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Испанский защитник Серхио Рамос провел переговоры с клубом «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

Стороны пока не могут достичь компромисса в переговорах. Причина – срок действия будущего контракта игрока. «Аль-Иттихад» предлагает Рамосу соглашение на 2 года, а Серхио хочет контракт на 3 сезона.

Ранее сообщалось, что 37-летний Серхио Рамос может стать игроком турецкого «Галатасарая», но переговоры были приостановлены. Испанец не принял предложение турецкого клуба в размере 6 млн евро чистыми в год и контракт «1+1».

Рамос летом этого года стал свободным агентом после окончания контракта с «ПСЖ».

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Источник AS
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