Новак ДЖОКОВИЧ: «Мне понравился мой уровень»

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о победной встрече с французом Александром Мюллером в первом круге Открытого чемпионата США 2023 года.

«Мы начали довольно поздно. Конечно, между матчами была церемония, и я знал, что начало может быть отложено, но тем не менее я был рад выйти на корт. Выступать здесь перед вами, ребята, всегда большая честь и удовольствие. Думаю, я мог бы подавать [лучше] во втором и третьем сетах, но все равно считаю, что играл великолепно от начала и до конца. Несмотря на некоторые моменты, мне понравился мой уровень, и надеюсь, что смогу сохранить его и в следующем круге», — заявил Джокович.

Ранее сообщалось, что Джокович, победив Мюллер, вернул себе статус первой ракетки мира.