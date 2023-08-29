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US Open
29 августа 2023, 09:23 | Обновлено 29 августа 2023, 09:27
101
0

Новак ДЖОКОВИЧ: «Мне понравился мой уровень»

Серб – о победе на старте US Open

29 августа 2023, 09:23 | Обновлено 29 августа 2023, 09:27
101
0
Новак ДЖОКОВИЧ: «Мне понравился мой уровень»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о победной встрече с французом Александром Мюллером в первом круге Открытого чемпионата США 2023 года.

«Мы начали довольно поздно. Конечно, между матчами была церемония, и я знал, что начало может быть отложено, но тем не менее я был рад выйти на корт. Выступать здесь перед вами, ребята, всегда большая честь и удовольствие. Думаю, я мог бы подавать [лучше] во втором и третьем сетах, но все равно считаю, что играл великолепно от начала и до конца. Несмотря на некоторые моменты, мне понравился мой уровень, и надеюсь, что смогу сохранить его и в следующем круге», — заявил Джокович.

Ранее сообщалось, что Джокович, победив Мюллер, вернул себе статус первой ракетки мира.

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Источник ATP Tour
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