Новак ДЖОКОВИЧ: «Мне понравился мой уровень»
Серб – о победе на старте US Open
Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о победной встрече с французом Александром Мюллером в первом круге Открытого чемпионата США 2023 года.
«Мы начали довольно поздно. Конечно, между матчами была церемония, и я знал, что начало может быть отложено, но тем не менее я был рад выйти на корт. Выступать здесь перед вами, ребята, всегда большая честь и удовольствие. Думаю, я мог бы подавать [лучше] во втором и третьем сетах, но все равно считаю, что играл великолепно от начала и до конца. Несмотря на некоторые моменты, мне понравился мой уровень, и надеюсь, что смогу сохранить его и в следующем круге», — заявил Джокович.
Ранее сообщалось, что Джокович, победив Мюллер, вернул себе статус первой ракетки мира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ангелина уступила испанке в двух близких сетах
Расс Анбер объяснил, почему команда Дюбуа неправа