Атлетико, разгромив Райо, отметился историческим рекордом
«Матрасники» не пощадили земляков
В понедельник, 28 августа, мадридский «Атлетико» в выездном матче 3-го тура чемпионата Испании разгромил клуб «Райо Вальекано» со счетом 7:0.
Эта победа стала для «матрасников» крупнейшей в гостях в их истории.
«Атлетико» отметился как минимум семью голами на выезде всего в третий раз. В 1922 году это случилось впервые, когда со счетом 8:3 была обыграна «Химнастика Эспаньола». А в 1948 году со счетом 7:2 был переигран «Спортинг» Хихон.
В Ла Лиге последняя гостевая победа с таким или более крупным результатом была зафиксирована в 2016 году. Тогда «Барселона» забила восемь безответных голов в ворота «Депортиво».
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