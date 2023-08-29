Атлетико, разгромив Райо, отметился историческим рекордом

В понедельник, 28 августа, мадридский «Атлетико» в выездном матче 3-го тура чемпионата Испании разгромил клуб «Райо Вальекано» со счетом 7:0.

Эта победа стала для «матрасников» крупнейшей в гостях в их истории.

«Атлетико» отметился как минимум семью голами на выезде всего в третий раз. В 1922 году это случилось впервые, когда со счетом 8:3 была обыграна «Химнастика Эспаньола». А в 1948 году со счетом 7:2 был переигран «Спортинг» Хихон.

В Ла Лиге последняя гостевая победа с таким или более крупным результатом была зафиксирована в 2016 году. Тогда «Барселона» забила восемь безответных голов в ворота «Депортиво».