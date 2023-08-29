Дубль Мораты. Атлетико отгрузил 7 мячей в ворота Райо Вальекано
«Хетафе» дома обыграл «Алавес» благодаря голу Борхи Майораля с пенальти
Вечером 28 августа в матче 3-го тура чемпионата Испании «Атлетико» разгромил «Райо Вальекано» со счетом 7:0.
Дубль оформил Альваро Мората, еще по голу забили Антуан Гризманн, Мемфис Депай, Науэль Молина, Анхель Корреа и Маркос Льорьенте.
«Хетафе» дома обыграл «Алавес» (1:0). Единственный гол на 84-й минуте с пенальти забил Борха Майораль.
«Атлетико» с 7 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, впереди только «Реал» (9 из 9).
Ла Лига. 3-й тур, 28 августа
Райо Вальекано – Атлетико – 0:7
Голы: Гризманн, 2, Депай, 16, Молина, 36, Мората, 73, 84, Корреа, 79, Льоренте, 86
Хетафе – Алавес – 1:0
Гол: Борха Майораль, 84 (пенальти)
События матча
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