Дубль Мораты. Атлетико отгрузил 7 мячей в ворота Райо Вальекано

Вечером 28 августа в матче 3-го тура чемпионата Испании «Атлетико» разгромил «Райо Вальекано» со счетом 7:0.

Дубль оформил Альваро Мората, еще по голу забили Антуан Гризманн, Мемфис Депай, Науэль Молина, Анхель Корреа и Маркос Льорьенте.

«Хетафе» дома обыграл «Алавес» (1:0). Единственный гол на 84-й минуте с пенальти забил Борха Майораль.

«Атлетико» с 7 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, впереди только «Реал» (9 из 9).

Ла Лига. 3-й тур, 28 августа

Райо Вальекано – Атлетико – 0:7

Голы: Гризманн, 2, Депай, 16, Молина, 36, Мората, 73, 84, Корреа, 79, Льоренте, 86

Хетафе – Алавес – 1:0

Гол: Борха Майораль, 84 (пенальти)