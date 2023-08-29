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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
28.08.2023 22:30 – FT 0 : 7
Атлетико Мадрид
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Испания
29 августа 2023, 00:50 | Обновлено 29 августа 2023, 01:37
92
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Дубль Мораты. Атлетико отгрузил 7 мячей в ворота Райо Вальекано

«Хетафе» дома обыграл «Алавес» благодаря голу Борхи Майораля с пенальти

29 августа 2023, 00:50 | Обновлено 29 августа 2023, 01:37
92
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Дубль Мораты. Атлетико отгрузил 7 мячей в ворота Райо Вальекано
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 августа в матче 3-го тура чемпионата Испании «Атлетико» разгромил «Райо Вальекано» со счетом 7:0.

Дубль оформил Альваро Мората, еще по голу забили Антуан Гризманн, Мемфис Депай, Науэль Молина, Анхель Корреа и Маркос Льорьенте.

«Хетафе» дома обыграл «Алавес» (1:0). Единственный гол на 84-й минуте с пенальти забил Борха Майораль.

«Атлетико» с 7 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, впереди только «Реал» (9 из 9).

Ла Лига. 3-й тур, 28 августа

Райо Вальекано – Атлетико – 0:7

Голы: Гризманн, 2, Депай, 16, Молина, 36, Мората, 73, 84, Корреа, 79, Льоренте, 86

Хетафе – Алавес – 1:0

Гол: Борха Майораль, 84 (пенальти)

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Науэль Молина (Атлетико Мадрид).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Атлетико Мадрид).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
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Источник Sport.ua
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