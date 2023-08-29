Рубиалесу грозит длительная дисквалификация со стороны ФИФА
Главе Испанской футбольной федерации светит серьезный бан
Международная федерация футбола намерена отстранить президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса от любой футбольной деятельности на длительный срок.
Сообщается, что Рубиалесу хотят запретить работу в футболе на срок до 15 лет. Это максимально возможный срок дисквалификации в ситуации с поцелуем футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Рубиалес во время церемонии поцеловал футболистку в губы.
Как известно, после случившегося во время чествования испанской сборной по случаю ее победы в чемпионате мира прокуратура Испании начала расследование. Она разбирается в деле о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса.
Позднее Луис Рубаилес заявил, что совершил ошибку, но признался, что не собирается подавать в отставку с занимаемого поста.
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