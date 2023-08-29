Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рубиалесу грозит длительная дисквалификация со стороны ФИФА
Испания
29 августа 2023, 07:14 | Обновлено 29 августа 2023, 07:21
441
1

Рубиалесу грозит длительная дисквалификация со стороны ФИФА

Главе Испанской футбольной федерации светит серьезный бан

29 августа 2023, 07:14 | Обновлено 29 августа 2023, 07:21
441
1
Рубиалесу грозит длительная дисквалификация со стороны ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine.Луис Рубиалес

Международная федерация футбола намерена отстранить президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса от любой футбольной деятельности на длительный срок.

Сообщается, что Рубиалесу хотят запретить работу в футболе на срок до 15 лет. Это максимально возможный срок дисквалификации в ситуации с поцелуем футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Рубиалес во время церемонии поцеловал футболистку в губы.

Как известно, после случившегося во время чествования испанской сборной по случаю ее победы в чемпионате мира прокуратура Испании начала расследование. Она разбирается в деле о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса.

Позднее Луис Рубаилес заявил, что совершил ошибку, но признался, что не собирается подавать в отставку с занимаемого поста.

По теме:
Мать Рубиалеса закрылась в церкви и объявила голодовку из-за травли сына
Футболистки сборной Испании будут бойкотировать матчи до отставки Рубиалеса
Футболист сборной Испании закончил карьеру в знак протеста против Рубиалеса
Луис Рубиалес ФИФА
Источник Daily Mail
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание матчей с участием украинок на US Open на 28 августа
Теннис | 28 августа 2023, 08:30 0
Расписание матчей с участием украинок на US Open на 28 августа
Расписание матчей с участием украинок на US Open на 28 августа

В понедельник на корты Нью-Йорка выйдут три украинки

КРАСЮК: «Трудно уважать боксера, у которого был такой грязный план на бой»
Бокс | 28 августа 2023, 08:07 0
КРАСЮК: «Трудно уважать боксера, у которого был такой грязный план на бой»
КРАСЮК: «Трудно уважать боксера, у которого был такой грязный план на бой»

Промоутер Александра Усика – о неприятных моментах боя против Даниеля Дюбуа

Экс-защитник сборной Украины высказался о возможном завершении карьеры
Футбол | 28.08.2023, 12:25
Экс-защитник сборной Украины высказался о возможном завершении карьеры
Экс-защитник сборной Украины высказался о возможном завершении карьеры
ВИДЕО. В женском Кубке Украины зафиксирован счет 30:0. Как это было?
Футбол | 28.08.2023, 23:33
ВИДЕО. В женском Кубке Украины зафиксирован счет 30:0. Как это было?
ВИДЕО. В женском Кубке Украины зафиксирован счет 30:0. Как это было?
Дубль Мораты. Атлетико отгрузил 7 мячей в ворота Райо Вальекано
Футбол | 29.08.2023, 00:50
Дубль Мораты. Атлетико отгрузил 7 мячей в ворота Райо Вальекано
Дубль Мораты. Атлетико отгрузил 7 мячей в ворота Райо Вальекано
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Iigor6583
Уже два тижні мусолять чмокання футбольорки  цього іспанця.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Филип Хргович отреагировал на победу Усика над Дюбуа
Филип Хргович отреагировал на победу Усика над Дюбуа
27.08.2023, 11:40 7
Бокс
Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?
Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?
28.08.2023, 00:37 3
Футбол
Майкл КОНЛАН: «Если бы нокдаун начали считать – Усик поднялся бы»
Майкл КОНЛАН: «Если бы нокдаун начали считать – Усик поднялся бы»
27.08.2023, 04:29 2
Бокс
Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа
Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа
27.08.2023, 04:41 2
Бокс
Стало известно, кто временно заменит Лалатовича в Заре
Стало известно, кто временно заменит Лалатовича в Заре
27.08.2023, 18:52 5
Футбол
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
27.08.2023, 04:05 10
Бокс
Жирона обыграла Севилью, Довбик не попал в пустые ворота
Жирона обыграла Севилью, Довбик не попал в пустые ворота
27.08.2023, 00:32 12
Футбол
Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича
Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича
27.08.2023, 21:28 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем