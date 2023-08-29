Источник: Гендузи переходит в Лацио

Как сообщает итальянский инфсайдер Фабрицио Романо, полузащитник «Марселя» Матте Гендузи продолжит карьеру в Италии. Его следующим клубом станет «Лацио».

Итальянцы взяли игрока в аренду стоимостью 1 млн евро с обязательством выкупить его контракт за 12 миллионов. Еще 5 миллионов евро «Марсель» может получить в виде бонусов.

Также французский клуб получит 10 процентов от последующей продажи игрока.

Напомним, ранее в том же направлении «Марсель» покинул перешедший в «Дженоа» Руслан Малиновский.