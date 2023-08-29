Франция29 августа 2023, 05:08 | Обновлено 29 августа 2023, 05:10
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Источник: Гендузи переходит в Лацио
Римская команда берет француза в аренду с обязательным выкупом
29 августа 2023, 05:08 | Обновлено 29 августа 2023, 05:10
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Как сообщает итальянский инфсайдер Фабрицио Романо, полузащитник «Марселя» Матте Гендузи продолжит карьеру в Италии. Его следующим клубом станет «Лацио».
Итальянцы взяли игрока в аренду стоимостью 1 млн евро с обязательством выкупить его контракт за 12 миллионов. Еще 5 миллионов евро «Марсель» может получить в виде бонусов.
Также французский клуб получит 10 процентов от последующей продажи игрока.
Напомним, ранее в том же направлении «Марсель» покинул перешедший в «Дженоа» Руслан Малиновский.
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