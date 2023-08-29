Даже после травмы Винисиуса Реал не будет подписывать новых игроков
Трансферная кампания мадридцев завершена
Форвард «Реала» Винисиус Жуниор из-за повреждения выбыл на шесть недель. Но мадридцы не собираются подписывать футболистов ему на смену.
Как сообщает MadridXtra, «сливочные» получили много предложений от агентов, но все они были отвергнуты. Клуб считает, что имеющихся исполнителей достаточно для решения турнирных задач.
Напомним, что, кроме Винисиуса, надолго выбыли из-за травм также центральный защитник Милитао и голкипер Тибо Куртуа, которому нашли замену в лондонском «Челси», арендовав Кепу Аррисабалагу.
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