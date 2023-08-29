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Испания
29 августа 2023, 04:41 | Обновлено 29 августа 2023, 04:43
125
0

Даже после травмы Винисиуса Реал не будет подписывать новых игроков

Трансферная кампания мадридцев завершена

29 августа 2023, 04:41 | Обновлено 29 августа 2023, 04:43
125
0
Даже после травмы Винисиуса Реал не будет подписывать новых игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор из-за повреждения выбыл на шесть недель. Но мадридцы не собираются подписывать футболистов ему на смену.

Как сообщает MadridXtra, «сливочные» получили много предложений от агентов, но все они были отвергнуты. Клуб считает, что имеющихся исполнителей достаточно для решения турнирных задач.

Напомним, что, кроме Винисиуса, надолго выбыли из-за травм также центральный защитник Милитао и голкипер Тибо Куртуа, которому нашли замену в лондонском «Челси», арендовав Кепу Аррисабалагу.

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Реал Мадрид Винисиус Жуниор Тибо Куртуа Эдер Милитао трансферы
Источник Twitter
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