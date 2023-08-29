Черноморец может подписать своего бывшего бразильского легионера

Как сообщает ТаТоТаке, с одесским «Черноморцем» тренируется их бывший футболист – бразилец Гуттинер.

С 2017 года Гуттинер поиграл за ряд украинских клубов – «Олимпик» (4 матча), «Черноморец» (7 матчей), «Оболонь-Бровар» (26 матчей) и «Авангард» (11 матчей). За украинский этап карьеры игрок забил 5 голов – 4 в составе «пивоваров» и 1 за «Авангард».

Футболист выступает на позиции полузащитника.

Напомним, накануне стало известно о подписании криворожским «Кривбассом» контракта с полузащитником Жаном По.