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Украина. Премьер лига
29 августа 2023, 03:20 | Обновлено 29 августа 2023, 03:22
155
0

Черноморец может подписать своего бывшего бразильского легионера

Гуттинер уже тренируется с командой

29 августа 2023, 03:20 | Обновлено 29 августа 2023, 03:22
155
0
Черноморец может подписать своего бывшего бразильского легионера
ФК Олимпик

Как сообщает ТаТоТаке, с одесским «Черноморцем» тренируется их бывший футболист – бразилец Гуттинер.

С 2017 года Гуттинер поиграл за ряд украинских клубов – «Олимпик» (4 матча), «Черноморец» (7 матчей), «Оболонь-Бровар» (26 матчей) и «Авангард» (11 матчей). За украинский этап карьеры игрок забил 5 голов – 4 в составе «пивоваров» и 1 за «Авангард».

Футболист выступает на позиции полузащитника.

Напомним, накануне стало известно о подписании криворожским «Кривбассом» контракта с полузащитником Жаном По.

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Черноморец Одесса Гуттинер
Источник ТаТоТаке
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