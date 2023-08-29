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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Ни мы, ни «Оболонь» не наиграли на три очка»
Украина. Премьер лига
29 августа 2023, 02:54 | Обновлено 29 августа 2023, 02:56
38
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Ни мы, ни «Оболонь» не наиграли на три очка»

Тренер «Кривбасса» – об игре с «Оболонью»

29 августа 2023, 02:54 | Обновлено 29 августа 2023, 02:56
38
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Ни мы, ни «Оболонь» не наиграли на три очка»
ФК Кривбасс Кривой Рог. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб в эфире Megogo дал комментарий о нулевой ничье его подопечных с «Оболонью» в рамках 5 тура УПЛ.

– Вы довольны игрой?

– Скажем так, ни мы, ни «Оболонь» не наиграли на 3 очка. Ничейный результат закономерен. Замены на 65-й? Хотели прибавить скорости. Начали игру в 19:00, даже подумать не могу, что было бы, если бы начали в 17:00. Что могли, то сделали. По очку взяли – идем дальше.

– Насколько не хватало капитана Хомченовского?

– Он приехал с нами, общался с ребятами. Но капитан – это капитан. Рассчитываю, что дадут 1 матч за ту красную.

– «Кривбасс» набрал 1 очко или потерял 2?

– Думаю, потерял. Так же может сказать Иващенко. Что есть, то есть. Тяжелая игра, борьба, «Оболонь» играет в 5 защитников, 10 футболистов за линией мяча, нелегко взламывать эту команду, – сказал Вернидуб.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб пресс-конференция Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Кривбасс
Источник Трибуна
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