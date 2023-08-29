Доминик ТИМ: «Может, Бублик имел в виду что-то другое?»

Во время матча US Open между австралийцем Домиником Тимом и казахстанцем Александром Бубликом (6:3, 6:2, 6:4) последний сказал на русском: «Меня за****о, *****, возвращать этих инвалидов в карьеру, ****». Тим на пресс-конференции прокомментировал этот эпизод.

«Я не знаю, правильный ли это перевод. Это правда? Трудно что-нибудь сказать. Такие вещи лучше вообще не говорить – просто из уважения. Возможно, он что-то другое имел в виду. Что я могу сказать?» – сказал Тим.

Напомним, что Александр Бублик выступает за Казахстан с 2016 года, до этого он выступал за рф.

US Open-2023, мужчины

Первый раунд

Доминик Тим (Австрия) - Александр Бублик (Казахстан, 25) - 6:3, 6:2, 6:4.