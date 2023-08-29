Доминик ТИМ: «Может, Бублик имел в виду что-то другое?»
Австралиец прокомментировал слова казахстанца о «возвращении инвалидов»
Во время матча US Open между австралийцем Домиником Тимом и казахстанцем Александром Бубликом (6:3, 6:2, 6:4) последний сказал на русском: «Меня за****о, *****, возвращать этих инвалидов в карьеру, ****». Тим на пресс-конференции прокомментировал этот эпизод.
«Я не знаю, правильный ли это перевод. Это правда? Трудно что-нибудь сказать. Такие вещи лучше вообще не говорить – просто из уважения. Возможно, он что-то другое имел в виду. Что я могу сказать?» – сказал Тим.
Напомним, что Александр Бублик выступает за Казахстан с 2016 года, до этого он выступал за рф.
US Open-2023, мужчины
Первый раунд
Доминик Тим (Австрия) - Александр Бублик (Казахстан, 25) - 6:3, 6:2, 6:4.
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