US Open. Доминик Тим уверенно обыграл Александра Бублика в первом раунде

Бывший третий номер мирового рейтинга Доминик Тим одержал убедительную победу над казахстанцем Александром Бубликом в первом раунде US Open-2023.

За три сета австрийский теннисист сделал шесть брейков с десяти попыток, а его соперник — два из четырех. В итоге Тим победил со счетом 6:3, 6:2, 6:4.

Во втором раунде Доминик Тим сыграет против американца Бена Шелтона, который в четырех сетах обыграл аргентинского теннисиста Педро Качина.

US Open-2023, мужчины

Первый раунд

Доминик Тим (Австрия) - Александр Бублик (Казахстан, 25) - 6:3, 6:2, 6:4.