US Open. Доминик Тим уверенно обыграл Александра Бублика в первом раунде
Австрийский теннисист выиграл в трех сетах
Бывший третий номер мирового рейтинга Доминик Тим одержал убедительную победу над казахстанцем Александром Бубликом в первом раунде US Open-2023.
За три сета австрийский теннисист сделал шесть брейков с десяти попыток, а его соперник — два из четырех. В итоге Тим победил со счетом 6:3, 6:2, 6:4.
Во втором раунде Доминик Тим сыграет против американца Бена Шелтона, который в четырех сетах обыграл аргентинского теннисиста Педро Качина.
US Open-2023, мужчины
Первый раунд
Доминик Тим (Австрия) - Александр Бублик (Казахстан, 25) - 6:3, 6:2, 6:4.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-коуч «Твенте» и «Истры» не собирается в Украину
Договор будет действовать три сезона с возможностью пролонгации на год