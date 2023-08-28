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  4. US Open. Доминик Тим уверенно обыграл Александра Бублика в первом раунде
US Open
28 августа 2023, 22:24 |
124
0

US Open. Доминик Тим уверенно обыграл Александра Бублика в первом раунде

Австрийский теннисист выиграл в трех сетах

28 августа 2023, 22:24 |
124
0
US Open. Доминик Тим уверенно обыграл Александра Бублика в первом раунде
US Open. Домінік Тім

Бывший третий номер мирового рейтинга Доминик Тим одержал убедительную победу над казахстанцем Александром Бубликом в первом раунде US Open-2023.

За три сета австрийский теннисист сделал шесть брейков с десяти попыток, а его соперник — два из четырех. В итоге Тим победил со счетом 6:3, 6:2, 6:4.

Во втором раунде Доминик Тим сыграет против американца Бена Шелтона, который в четырех сетах обыграл аргентинского теннисиста Педро Качина.

US Open-2023, мужчины

Первый раунд

Доминик Тим (Австрия) - Александр Бублик (Казахстан, 25) - 6:3, 6:2, 6:4.

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US Open 2023 US Open Доминик Тим Александр Бублик теннис
Источник Sport.ua
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