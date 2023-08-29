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Чемпионат Португалии
Риу Аве
28.08.2023 22:15 – FT 1 : 2
Порту
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Португалия
29 августа 2023, 01:46 | Обновлено 29 августа 2023, 01:50
83
0

ВИДЕО. Два гола в конце игры. Порту чудом вырвал победу у Риу Аве

28 августа состоялся заключительный поединок 3-го тура чемпионата Португалии

29 августа 2023, 01:46 | Обновлено 29 августа 2023, 01:50
83
0
ВИДЕО. Два гола в конце игры. Порту чудом вырвал победу у Риу Аве
Getty Images/Global Images Ukraine

28 августа состоялся заключительный поединок 3-го тура чемпионата Португалии.

Порту в гостях нанес поражение Риу Аве (2:1) и вошел в число лидеров. Проигрывая 0:1 на 90-й минуте, Порту сумел забить два гола в компенсированное время.

После 3 туров по 9 очков имеют Витория Гимарайнш, Порту и Спортинг.

Далее идут Боавишта (7) и Бенфика (6), за который выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.

Чемпионат Португалии. 3-й тур, 28 августа

Риу Аве – Порту – 1:2

Голы: Коштинья, 52 (пен) – Галено, 90+1 (пен), Маркано, 90+4

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Иван Маркано (Порту).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Вендерсон Галено (Порту).
52’
ГОЛ ! С пенальти забил Коштинья (Риу Аве).
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Источник Sport.ua
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