ВИДЕО. Два гола в конце игры. Порту чудом вырвал победу у Риу Аве

28 августа состоялся заключительный поединок 3-го тура чемпионата Португалии.

Порту в гостях нанес поражение Риу Аве (2:1) и вошел в число лидеров. Проигрывая 0:1 на 90-й минуте, Порту сумел забить два гола в компенсированное время.

После 3 туров по 9 очков имеют Витория Гимарайнш, Порту и Спортинг.

Далее идут Боавишта (7) и Бенфика (6), за который выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.

Чемпионат Португалии. 3-й тур, 28 августа

Риу Аве – Порту – 1:2

Голы: Коштинья, 52 (пен) – Галено, 90+1 (пен), Маркано, 90+4

Видеообзор матча