ВИДЕО. Два гола в конце игры. Порту чудом вырвал победу у Риу Аве
28 августа состоялся заключительный поединок 3-го тура чемпионата Португалии
28 августа состоялся заключительный поединок 3-го тура чемпионата Португалии.
Порту в гостях нанес поражение Риу Аве (2:1) и вошел в число лидеров. Проигрывая 0:1 на 90-й минуте, Порту сумел забить два гола в компенсированное время.
После 3 туров по 9 очков имеют Витория Гимарайнш, Порту и Спортинг.
Далее идут Боавишта (7) и Бенфика (6), за который выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.
Чемпионат Португалии. 3-й тур, 28 августа
Риу Аве – Порту – 1:2
Голы: Коштинья, 52 (пен) – Галено, 90+1 (пен), Маркано, 90+4
Видеообзор матча
События матча
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