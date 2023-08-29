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Италия
29 августа 2023, 00:02 | Обновлено 29 августа 2023, 00:05
13
0

Интер уверенно побеждает Кальяри, Салернитана играет вничью с Удинезе

Были сыграны заключительные матчи 2-го тура Серии А

29 августа 2023, 00:02 | Обновлено 29 августа 2023, 00:05
13
0
Интер уверенно побеждает Кальяри, Салернитана играет вничью с Удинезе
ФК Интер.

Сегодня, 28 августа, прошло 2 матча 2-го тура Серии А. «Салернитана» принимала на своем поле «Удинезе», а «Интер» отправился в гости к «Кальяри».

В первом матче дня клубы обменялись забитыми голами. На 57-й минуте полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич открыл счет в матче, а на 72-й минуте нападающий хозяев поля Булае Диа сравнял и установил итоговый счет на табло – 1:1.

Во втором матче дня серебряный призер минувшего чемпионата миланский «Интер» решил судьбу игры еще в первом тайме. На 21-й минуте отличился голландский латераль Дензел Дюмфрис, а уже через девять минут забил главный бомбардир «черно-синих» Лаутаро Мартинес. Больше команды не забивали, таким образом, миланский клуб одержал вторую победу на старте чемпионата.

Серия А. 2-й тур, 28 августа.

«Салернитана» – «Удинезе» – 1:1
Голы: Диа, 72 – Самарджич, 57.

«Кальяри» – «Интер» – 0:2
Голы: Дюмфрис, 21, Мартинес 30.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Интер Милан Удинезе Кальяри Салернитана Кальяри - Интер
Источник Sport.ua
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