Интер уверенно побеждает Кальяри, Салернитана играет вничью с Удинезе

Сегодня, 28 августа, прошло 2 матча 2-го тура Серии А. «Салернитана» принимала на своем поле «Удинезе», а «Интер» отправился в гости к «Кальяри».

В первом матче дня клубы обменялись забитыми голами. На 57-й минуте полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич открыл счет в матче, а на 72-й минуте нападающий хозяев поля Булае Диа сравнял и установил итоговый счет на табло – 1:1.

Во втором матче дня серебряный призер минувшего чемпионата миланский «Интер» решил судьбу игры еще в первом тайме. На 21-й минуте отличился голландский латераль Дензел Дюмфрис, а уже через девять минут забил главный бомбардир «черно-синих» Лаутаро Мартинес. Больше команды не забивали, таким образом, миланский клуб одержал вторую победу на старте чемпионата.

Серия А. 2-й тур, 28 августа.

«Салернитана» – «Удинезе» – 1:1

Голы: Диа, 72 – Самарджич, 57.

«Кальяри» – «Интер» – 0:2

Голы: Дюмфрис, 21, Мартинес 30.