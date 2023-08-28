Русин в Сандерленде: контракт еще не подписан

Как стало известно Sport.ua, нападающий луганской «Зари» Назарий Русин сейчас находится на пути в Великобританию, а контракт с «Сандерлендом» еще не подписан, о чем сообщалось ранее. Только 29 августа украинец в Киеве должен подать необходимые документы для получения английской визы. А когда эти формальности будут выполнены, то он сможет отправиться на туманный Альбион для подписания контракта с британским клубом.

По информации нашего источника, достигнута договоренность об узаконении деловых отношений Русина с «Сандерлендом» сроком не на три, а на четыре года с пролонгацией еще на сезон.

В прошлом сезоне Назарий Русин за «Зарю» сыграл 30 матчей и забил 13 мячей.