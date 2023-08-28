Виталий ВЕРНИДУБ: «В планы Кривбасса не входит расставание с лидерами»

Ассистент главного тренера криворожского «Кривбасса» Виталий Вернидуб ответил на вопросы журналистов относительно деятельности команды.

– В СМИ появилась информация об интересе клубов с Ближнего Востока к защитнику Ивану Дибанго и форварду Даниэлю Сосе. Как вы можете это прокомментировать?

«В настоящее время есть интерес к целой группе футболистов «Кривбасса». Не только к Дибанго и Сосе. Но у клуба есть свои четкие планы и задачи на сезон, поэтому не вижу смысла обсуждать это. Но точно скажу, что в планы «Кривбасса» не входит расставание с нашими лидерами».

– Сейчас лучшим бомбардиром «Кривбасса» в сезоне является защитник Даниил Бескоровайный, на счету которого два гола. Вы как тренер, отвечающий за действия обороны, как прокомментируете этот интересный факт?

«Мы все рады за Даниила. Но, прежде всего, мы – одна команда, и его голы – результат работы всех. Он очень ловкий парень и постоянно выполняет большой объем работы, к тому же еще и забивает важные голы.

Тренерский штаб видит, что у него большой потенциал, чтобы расти дальше в профессиональном плане и все шансы, чтобы о себе громко заявить. У него все впереди. Надеюсь, тренеры сборной это заметят и вызовут в национальную сборную Украины».

В матче 5-го тура УПЛ «Кривбасс» расписал сухую ничью с «Оболонью».