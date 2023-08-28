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  4. Александр НАЗАРЕНКО: «Счастлив, что мне удалось выйти и забить»
Украина. Премьер лига
28 августа 2023, 20:51 | Обновлено 28 августа 2023, 20:52
186
0

Александр НАЗАРЕНКО: «Счастлив, что мне удалось выйти и забить»

Полузащитник «Полесья» – о матче против «Александрии»

28 августа 2023, 20:51 | Обновлено 28 августа 2023, 20:52
186
0
Александр НАЗАРЕНКО: «Счастлив, что мне удалось выйти и забить»
ФК Полесье. Александр Назаренко

Полузащитник житомирского «Полесья» Александр Назаренко подытожил матч пятого тура УПЛ против «Александрии».

«Действительно, матч для нас был очень тяжелым, как и для «Александрии». Первый тайм был несколько сумбурным, можно сказать. Во втором тайме мы получили установку взять мяч под контроль и пытаться через пас выходить в линию атаки и пробовать завершать. Я очень счастлив, что мне удалось выйти и забить, помочь команде. Самое главное — сегодня победа, а индивидуальные действия — это такое. Такие игры очень трудны для обеих команд. Забиваешь один гол, а пропустившая команда хочет бежать вперед. На этом можно их поймать и забить второй и третий, как сегодня. Я считаю, что «Александрия» сегодня хорошо играла, но кому нужно было забить первый гол. Это сделали мы и выиграли», – сказал Назаренко.

Напомним, что «Полесье» в гостях обыграло «Александрию» со счётом 3:0.

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Полесье Житомир Александрия Александр Назаренко Украинская Премьер-лига
Источник ФК Полесье
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