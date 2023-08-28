Филипп БУДКОВСКИЙ: «Поздравляю весь Житомир и всех болельщиков, с победой»

Форвард «Полесье» Филипп Будковский поделился впечатлениями от победы своей команды над «Александрией» в матче 5-го тура Украинской премьер-лиги.

«Игра была очень непростой, вы видели, что в первом тайме были моменты у нашей команды, у соперника – не так много, но во втором тайме мы немного прибавили. В начале второй половины они местами имели инициативу, а уже потом мы ее перехватили и забили сначала один, потом второй. Стало легче, а впоследствии уже довели игру до разгрома. Я поздравляю весь Житомир и всех болельщиков с победой. Это очень важная победа, будем продолжать работать дальше. Думаю, такого результата удалось достичь за счет того, что мы прибавили впереди. Где-то были немного более агрессивными, а где-то немного хладнокровнее реализовывали моменты. Вышедшие на замену свежие футболисты помогли и мы вместе одержали эту победу», – рассказал Будковский.

Напомним, что «Полесье» в гостях обыграло «Александрию» со счётом 3:0.