Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Самое главное — у этой команды есть будущее»

Главный тренер житомирского «Полесья» Юрий Калитвинцев поделился мыслями после матча 5-го тура УПЛ против «Александрии».

«Сегодня мы играли против футбольного клуба «Александрия», в котором играет мой сын, но никак «Полесье» не играло против моего сына. В общем, результат — хороший, игра понравилась. Очень дисциплинировано в обороне, в атаке — нужно лучше, но три забитых мяча — это здорово. Ребята молодцы. Взаимопонимания между игроками атакующего звена нашей команды пока пока нет, но есть высокое индивидуальное мастерство. Они очень мало времени тренируются вместе. Но самое главное – у этой команды есть будущее. Движемся дальше», — сказал Калитвинцев.

Напомним, что «Полесье» в гостях обыграло «Александрию» со счётом 3:0.