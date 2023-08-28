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  4. Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Самое главное — у этой команды есть будущее»
Украина. Премьер лига
28 августа 2023, 19:31 |
606
1

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Самое главное — у этой команды есть будущее»

Главный тренер «Полесья» – о победе над «Александрией»

28 августа 2023, 19:31 |
606
1
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Самое главное — у этой команды есть будущее»
dynamo.kiev.ua. Юрий Калитвинцев

Главный тренер житомирского «Полесья» Юрий Калитвинцев поделился мыслями после матча 5-го тура УПЛ против «Александрии».

«Сегодня мы играли против футбольного клуба «Александрия», в котором играет мой сын, но никак «Полесье» не играло против моего сына. В общем, результат — хороший, игра понравилась. Очень дисциплинировано в обороне, в атаке — нужно лучше, но три забитых мяча — это здорово. Ребята молодцы. Взаимопонимания между игроками атакующего звена нашей команды пока пока нет, но есть высокое индивидуальное мастерство. Они очень мало времени тренируются вместе. Но самое главное – у этой команды есть будущее. Движемся дальше», — сказал Калитвинцев.

Напомним, что «Полесье» в гостях обыграло «Александрию» со счётом 3:0.

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Полесье Житомир Юрий Калитвинцев Александрия Украинская Премьер-лига
Источник ФК Полесье
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Комментарии 1
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20052011
Юрій, як гравець приїхав у Київ з росії. Зараз він тренує. І те, що він давав післяматчеве інтерв'ю українською, нехай і не совсім вдосконалою, каже про його громадянську позицію. Це заслуговує на повагу.
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