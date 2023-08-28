Виктор ВАЦКО: «Динамо не отпустило Сидорчука в Бельгию»

Футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о ситуации с опорным полузащитником и капитаном киевского «Динамо» Сергеем Сидорчуком. По его словам, Сергей мог покинуть киевлян летом.

«Был вариант с его трансфером, из Бельгии было конкретное серьезное предложение футболисту. Единственное условие – трансфер на правах свободного агента. И «Динамо» не отпустило.

Бражко в «Торино» не отпустило, и Сидорчука в Бельгию не отпустило. Двое игроков на одну позицию оставили в составе. А играет пока только один из них, пока сидит молодой актив – Бражко», – сказал Вацко.