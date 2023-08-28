Виктор ВАЦКО: «Динамо не отпустило Сидорчука в Бельгию»
Капитан киевской команды мог уйти свободным агентом
Футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о ситуации с опорным полузащитником и капитаном киевского «Динамо» Сергеем Сидорчуком. По его словам, Сергей мог покинуть киевлян летом.
«Был вариант с его трансфером, из Бельгии было конкретное серьезное предложение футболисту. Единственное условие – трансфер на правах свободного агента. И «Динамо» не отпустило.
Бражко в «Торино» не отпустило, и Сидорчука в Бельгию не отпустило. Двое игроков на одну позицию оставили в составе. А играет пока только один из них, пока сидит молодой актив – Бражко», – сказал Вацко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер Александра Усика – о неприятных моментах боя против Даниеля Дюбуа
Полузащитнику «Динамо» осталось только пройти медосмотр