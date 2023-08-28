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  4. Виктор ВАЦКО: «Динамо не отпустило Сидорчука в Бельгию»
Украина. Премьер лига
28 августа 2023, 18:48 | Обновлено 28 августа 2023, 18:50
1037
4

Виктор ВАЦКО: «Динамо не отпустило Сидорчука в Бельгию»

Капитан киевской команды мог уйти свободным агентом

28 августа 2023, 18:48 | Обновлено 28 августа 2023, 18:50
1037
4
Виктор ВАЦКО: «Динамо не отпустило Сидорчука в Бельгию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о ситуации с опорным полузащитником и капитаном киевского «Динамо» Сергеем Сидорчуком. По его словам, Сергей мог покинуть киевлян летом.

«Был вариант с его трансфером, из Бельгии было конкретное серьезное предложение футболисту. Единственное условие – трансфер на правах свободного агента. И «Динамо» не отпустило.

Бражко в «Торино» не отпустило, и Сидорчука в Бельгию не отпустило. Двое игроков на одну позицию оставили в составе. А играет пока только один из них, пока сидит молодой актив – Бражко», – сказал Вацко.

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Виктор Вацко Сергей Сидорчук Динамо Киев трансферы
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Владислав Рейский
с какой радости бесплатно?
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Володимир Підвірний
Для сьогоднішнього Динамо - це баласт в команді, Скільки помилок, скільки обрізок, та і по віку вже не підходить. 
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