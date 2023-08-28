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Чемпионат Украины
Эпицентр
28.08.2023 16:00 – FT 2 : 3
Нива Тернополь
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Украина. Первая лига
28 августа 2023, 18:24 | Обновлено 28 августа 2023, 18:26
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Первая лига. Тернопольская Нива вырвала победу у Эпицентра

Команда из Тернополя обошла в таблице своих сегодняшних оппонентов

28 августа 2023, 18:24 | Обновлено 28 августа 2023, 18:26
220
0
Первая лига. Тернопольская Нива вырвала победу у Эпицентра
ФК Нива Тернополь

Тернопольская «Нива» в этом сезоне играет дуплетами – две стартовые победы сменились двумя поражениями кряду. Следовало ожидать, как минимум, непроигрыша тернополян.

И они справились с этой задачей, выиграв у каменец-подольского «Эпицентра» со счетом 2:3. По ходу матча «Нива» и проигрывала, и вела в счете, но все же забила победный гол усилиями Галадея на 76 минуте.

Эта победа позволила тернополянам обойти «Эпицентр» в турнирной таблице и выйти на третье место.

Первая лига. 5 тур.

Эпицентр – Нива Тернополь – 2:3.

Голы: Ляшенко, 30, Гирный, 67, пен – Гатала, 32, Ризнык, 39, Галадей, 76.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник Sport.ua
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