Турецкие гранды претендуют на экс-хавбека Шахтера, играющего в Италии
Маркос Антонио, вероятно, покинет «Лацио» до закрытия трансферного окна
23-летний центральный полузащитник «Лацио» Маркос Антонио может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.
Интерес к бразильцу проявляют два гранда тамошнего чемпионата – «Галатасарай» и «Фенербахче».
Очевидно, турки нацелены воспользоваться затормозившими переговорами по Маркосу Антонио, которые идут между ПАОКом и «Лацио», и готовят римлянам «серьезные предложения».
Также виды на полузащитника имеет неназванный клуб из Саудовской Аравии.
Напомним, с февраля 2019 по июль 2022 годов Маркос Антонио был на контракте в «Шахтере», который продал бразильца в Италию за 7,5 миллионов евро.
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