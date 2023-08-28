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  4. Турецкие гранды претендуют на экс-хавбека Шахтера, играющего в Италии
Италия
28 августа 2023, 17:41 |
423
0

Турецкие гранды претендуют на экс-хавбека Шахтера, играющего в Италии

Маркос Антонио, вероятно, покинет «Лацио» до закрытия трансферного окна

28 августа 2023, 17:41 |
423
0
Турецкие гранды претендуют на экс-хавбека Шахтера, играющего в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Антонио

23-летний центральный полузащитник «Лацио» Маркос Антонио может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.

Интерес к бразильцу проявляют два гранда тамошнего чемпионата – «Галатасарай» и «Фенербахче».

Очевидно, турки нацелены воспользоваться затормозившими переговорами по Маркосу Антонио, которые идут между ПАОКом и «Лацио», и готовят римлянам «серьезные предложения».

Также виды на полузащитника имеет неназванный клуб из Саудовской Аравии.

Напомним, с февраля 2019 по июль 2022 годов Маркос Антонио был на контракте в «Шахтере», который продал бразильца в Италию за 7,5 миллионов евро.

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Маркос Антонио Лацио Шахтер Донецк Галатасарай Фенербахче трансферы Серии A трансферы
Источник Beinsports.com
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