Лацио и ПАОК пока не могут договориться по Маркосу Антонио

Итальянский «Лацио» и греческий ПАОК продолжают переговоры по центральному полузащитнику римлян Маркосу Антонио, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер».

Стороны согласовали формат сделки – речь пойдет об аренде на один сезон, но пока расходятся в вопросе опции выкупа. «Лацио» хочет, чтобы у ПАОКа было обязательство по выкупу Маркоса Антонио за 7,5-8 миллионов евро, в то время как греки настаивают лишь на возможности выкупа.

Клубы намерены продолжить переговоры и рассчитывают прийти к согласию к трансферному дедлайну, который наступит уже через неделю.

Самого Маркоса Антонио, несмотря на прежнее нежелание бразильца ехать в Грецию, представителям ПАОКа все-таки удалось переубедить, и сейчас хавбек уже готов пойти на такой трансфер.