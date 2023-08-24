Лацио и ПАОК пока не могут договориться по Маркосу Антонио
Экс-хавбека «Шахтера» грекам удалось переубедить, и теперь тот не прочь сменить клуб
Итальянский «Лацио» и греческий ПАОК продолжают переговоры по центральному полузащитнику римлян Маркосу Антонио, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер».
Стороны согласовали формат сделки – речь пойдет об аренде на один сезон, но пока расходятся в вопросе опции выкупа. «Лацио» хочет, чтобы у ПАОКа было обязательство по выкупу Маркоса Антонио за 7,5-8 миллионов евро, в то время как греки настаивают лишь на возможности выкупа.
Клубы намерены продолжить переговоры и рассчитывают прийти к согласию к трансферному дедлайну, который наступит уже через неделю.
Самого Маркоса Антонио, несмотря на прежнее нежелание бразильца ехать в Грецию, представителям ПАОКа все-таки удалось переубедить, и сейчас хавбек уже готов пойти на такой трансфер.
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