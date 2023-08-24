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  4. Лацио и ПАОК пока не могут договориться по Маркосу Антонио
Италия
24 августа 2023, 11:49 |
209
0

Лацио и ПАОК пока не могут договориться по Маркосу Антонио

Экс-хавбека «Шахтера» грекам удалось переубедить, и теперь тот не прочь сменить клуб

24 августа 2023, 11:49 |
209
0
Лацио и ПАОК пока не могут договориться по Маркосу Антонио
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Антонио

Итальянский «Лацио» и греческий ПАОК продолжают переговоры по центральному полузащитнику римлян Маркосу Антонио, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер».

Стороны согласовали формат сделки – речь пойдет об аренде на один сезон, но пока расходятся в вопросе опции выкупа. «Лацио» хочет, чтобы у ПАОКа было обязательство по выкупу Маркоса Антонио за 7,5-8 миллионов евро, в то время как греки настаивают лишь на возможности выкупа.

Клубы намерены продолжить переговоры и рассчитывают прийти к согласию к трансферному дедлайну, который наступит уже через неделю.

Самого Маркоса Антонио, несмотря на прежнее нежелание бразильца ехать в Грецию, представителям ПАОКа все-таки удалось переубедить, и сейчас хавбек уже готов пойти на такой трансфер.

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Маркос Антонио Лацио ПАОК трансферы трансферы Серии A
Источник LaLazioSiamoNoi.it
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