Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. К Луческу не хочет. Экс-хавбек Шахтера может покинуть Лацио ради Испании
Италия
19 августа 2023, 09:37 |
1034
0

К Луческу не хочет. Экс-хавбек Шахтера может покинуть Лацио ради Испании

ПАОК не кажется Маркосу Антонио интересным вариантом продолжения карьеры

19 августа 2023, 09:37 |
1034
0
К Луческу не хочет. Экс-хавбек Шахтера может покинуть Лацио ради Испании
instagram.com/marcosantonio

Бывший полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио, который летом минувшего года был продан «горняками» в «Лацио» за 7,5 миллионов евро, вскоре может покинуть римский клуб.

Предметный интерес к бразильцу проявляет греческий ПАОК, который тренирует Разван Луческу, однако сам Маркос Антонио не проявляет желания перебираться в Грецию.

Впрочем, в последние дни Маркос Антонио попал в поле зрения неназванных клубов из испанской Ла Лиги, и такой вариант продолжения карьеры для футболиста кажется весьма привлекательным.

Ожидается, что ситуация будет разрешена в ближайшие недели, которые остаются до закрытия трансферного окна в подавляющем большинстве европейских лиг.

По теме:
Вопреки призыву Фонсеки. Брага продала защитника в клуб из рф
Не Ариэльсон. Кто является самым молодым бразильским бомбардиром в УПЛ?
ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла взяла Дзаньоло в аренду на сезон
Маркос Антонио Лацио ПАОК трансферы Серии A трансферы Ла Лиги трансферы
Источник LaLazioSiamoNoi.it
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прощание с олимпийским отбором. Сборная Украины проиграла Хорватии
Баскетбол | 18 августа 2023, 18:43 10
Прощание с олимпийским отбором. Сборная Украины проиграла Хорватии
Прощание с олимпийским отбором. Сборная Украины проиграла Хорватии

Наша команда уступила в полуфинале пре-квалификации

Жизнь после Ротаня. Какой будет молодежная сборная в следующем отборе
Футбол | 19 августа 2023, 07:03 0
Жизнь после Ротаня. Какой будет молодежная сборная в следующем отборе
Жизнь после Ротаня. Какой будет молодежная сборная в следующем отборе

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко – о том, какой будет команда Унаи Мельгосы

Таблица коэффициентов. Украина набрала очки, но Израиль тоже хочет в топ-15
Футбол | 18.08.2023, 14:40
Таблица коэффициентов. Украина набрала очки, но Израиль тоже хочет в топ-15
Таблица коэффициентов. Украина набрала очки, но Израиль тоже хочет в топ-15
Динамо предлагали двух защитников. Луческу наложил табу на трансферы
Футбол | 18.08.2023, 11:42
Динамо предлагали двух защитников. Луческу наложил табу на трансферы
Динамо предлагали двух защитников. Луческу наложил табу на трансферы
Дебют Кейна, Манчини – в Скуадре Адзурре, неудачи в баскетболе и волейболе
Футбол | 19.08.2023, 08:55
Дебют Кейна, Манчини – в Скуадре Адзурре, неудачи в баскетболе и волейболе
Дебют Кейна, Манчини – в Скуадре Адзурре, неудачи в баскетболе и волейболе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо – Арис Салоники – 2:1 (пен. 6:5). Видео голов и обзор матча
Динамо – Арис Салоники – 2:1 (пен. 6:5). Видео голов и обзор матча
17.08.2023, 23:59
Футбол
ВИДЕО. Яремчук оформил хет-трик в матче Лиги конференций
ВИДЕО. Яремчук оформил хет-трик в матче Лиги конференций
17.08.2023, 23:12 15
Футбол
Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1
Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1
17.08.2023, 10:43 15
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ротации между Кепой и Луниным не будет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ротации между Кепой и Луниным не будет»
18.08.2023, 14:13 17
Футбол
Непростые турки. Стал известен соперник Динамо в Q4 Лиги конференций
Непростые турки. Стал известен соперник Динамо в Q4 Лиги конференций
17.08.2023, 23:00 8
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Баннеры греков были против Украины. Я не мог остановить игроков»
ЛУЧЕСКУ: «Баннеры греков были против Украины. Я не мог остановить игроков»
18.08.2023, 00:59 4
Футбол
Месть Алькараса, Медведев – аут. Определены четвертьфиналисты в Цинциннати
Месть Алькараса, Медведев – аут. Определены четвертьфиналисты в Цинциннати
18.08.2023, 09:15
Теннис
19-е поражение. Муж Свитолиной Монфис уступил Джоковичу в Цинциннати
19-е поражение. Муж Свитолиной Монфис уступил Джоковичу в Цинциннати
18.08.2023, 07:55 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем