К Луческу не хочет. Экс-хавбек Шахтера может покинуть Лацио ради Испании
ПАОК не кажется Маркосу Антонио интересным вариантом продолжения карьеры
Бывший полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио, который летом минувшего года был продан «горняками» в «Лацио» за 7,5 миллионов евро, вскоре может покинуть римский клуб.
Предметный интерес к бразильцу проявляет греческий ПАОК, который тренирует Разван Луческу, однако сам Маркос Антонио не проявляет желания перебираться в Грецию.
Впрочем, в последние дни Маркос Антонио попал в поле зрения неназванных клубов из испанской Ла Лиги, и такой вариант продолжения карьеры для футболиста кажется весьма привлекательным.
Ожидается, что ситуация будет разрешена в ближайшие недели, которые остаются до закрытия трансферного окна в подавляющем большинстве европейских лиг.
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