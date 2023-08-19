К Луческу не хочет. Экс-хавбек Шахтера может покинуть Лацио ради Испании

Бывший полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио, который летом минувшего года был продан «горняками» в «Лацио» за 7,5 миллионов евро, вскоре может покинуть римский клуб.

Предметный интерес к бразильцу проявляет греческий ПАОК, который тренирует Разван Луческу, однако сам Маркос Антонио не проявляет желания перебираться в Грецию.

Впрочем, в последние дни Маркос Антонио попал в поле зрения неназванных клубов из испанской Ла Лиги, и такой вариант продолжения карьеры для футболиста кажется весьма привлекательным.

Ожидается, что ситуация будет разрешена в ближайшие недели, которые остаются до закрытия трансферного окна в подавляющем большинстве европейских лиг.