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Украина. Премьер лига
28 августа 2023, 18:01 | Обновлено 28 августа 2023, 18:22
357
0

Оболонь – Кривбасс. Стали известны стартовые составы

Заключительный матч 5-го тура УПЛ начнется в 19:00

28 августа 2023, 18:01 | Обновлено 28 августа 2023, 18:22
357
0
Оболонь – Кривбасс. Стали известны стартовые составы
ФК Оболонь Киев

Сегодня, 28 августа, «Оболонь» на своем домашнем стадионе в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги примет криворожский «Кривбасс». Начало матча – в 19:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 12-е и 7-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Валерия Иващенко и Юрия Вернидуба на матч:

«Оболонь»: Федоровский, Прокопенко, Карась, Вовкун, Приймак, Мединский, Мороз, Черненко, Слободян, Тарануха, Краснопер.

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Нябейе, Илич, Бизимана, Вакулко, Лунев, Задерака, Устименко.

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Оболонь Киев Кривбасс Кривой Рог Оболонь - Кривбасс стартовые составы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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