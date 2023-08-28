Оболонь – Кривбасс. Стали известны стартовые составы
Заключительный матч 5-го тура УПЛ начнется в 19:00
Сегодня, 28 августа, «Оболонь» на своем домашнем стадионе в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги примет криворожский «Кривбасс». Начало матча – в 19:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 12-е и 7-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Валерия Иващенко и Юрия Вернидуба на матч:
«Оболонь»: Федоровский, Прокопенко, Карась, Вовкун, Приймак, Мединский, Мороз, Черненко, Слободян, Тарануха, Краснопер.
«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Нябейе, Илич, Бизимана, Вакулко, Лунев, Задерака, Устименко.
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