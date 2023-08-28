Рио МАВУБА: «Во всех интервью мы видим, как Месси немного задевает ПСЖ»

Экс-полузащитник «Бордо», «Лилля» и сборной Франции Рио Мавуба заявил, что Лионель Месси не относится к «ПСЖ» с должной благодарностью.

«Во всех интервью мы видим, как Месси немного задевает «ПСЖ». Я очень удивлен.

Он не должен забывать, что хоть он и не хотел переходить в «ПСЖ», но только «ПСЖ» пришел за ним, когда «Барселона» больше не могла платить ему зарплату, – сказал Мавуба.

Лионель Месси провел за ПСЖ 75 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 35 голевых передач. После перехода в «Интер Майами» Месси уже успел отличиться 11 раз в 9 матчах, а недавно дебютировал в МЛС.