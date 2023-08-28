Опасный для соперников. Кревсун снова отличился за Боруссию U-19 Дортмунд

Украинский полузащитник дортмундской «Боруссии» U-19 Даниил Кревсун отметился очередным голом за команду в матче юношеской Бундеслиги.

18-летний Кревсун стал автором гола в матче 4-го тура сезона-2023/2024 против «Виктории» U-19 из Кельна и помог «шмелям» добиться победы со счетом 3:0.

Это уже третий гол молодого игрока за «Боруссию» U-19 из Дортмунда со старта юношеской Бундеслиги сезона-2023/2024. Напомним, ранее Кревсун отметился голом в матче 1-го тура против сверстников из «Байера» (3:0). После этого Даниил в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о своей адаптации в коллективе, пояснил командные цели и поделился своими планами.

Затем Кревсун стал автором гола в матче 2-го тура с «Алеманией» U-19 (6:0). Таким образом, сейчас на счету у украинца 3 гола в четырех матчах за «Боруссию» U-19 Дортмунд в нынешнем сезоне.

Дортмундская «Боруссию» U-19 занимает 1 место в таблице группы Запад юношеской Бундеслиги. У нее 12 очков из 12-ти возможных.