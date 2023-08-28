Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Филипп Будковский забил 40-й гол в Украинской Премьер-лиге
Украина. Премьер лига
28 августа 2023, 15:13 | Обновлено 28 августа 2023, 15:14
257
0

Филипп Будковский забил 40-й гол в Украинской Премьер-лиге

Форварду для такого количества голов понадобилось 12 лет

28 августа 2023, 15:13 | Обновлено 28 августа 2023, 15:14
257
0
Филипп Будковский забил 40-й гол в Украинской Премьер-лиге
ФК Полесье. Филипп Будковский

Форвард житомирского «Полесья» Филипп Будковский, забив третий гол своей команды в матче против «Александрии» (3:0), установил индивидуальное достижение.

На его счету теперь 40 голов в высшем футбольном дивизионе страны. 1 гол Будковский забил за «Мариуполь» (тогда носил название «Ильичевец») 1 апреля 2011 года, 2 – за «Севастополь», 24 – за луганскую «Зарю», 11 – в ворота соперников «Десны» и 2 – в этом чемпионате за «Полесье».

Будковский является воспитанником донецкого «Шахтера», играл в арендах также за «Сошо», «Контрейк» и в сомнительном соседнем чемпионате.

Занял второе место в списке лучших бомбардиров УПЛ сезона 2015/2016 (14 голов) после Алекса Тейшейры (у бразильца было 22 гола за половину сезона).

В активе нападающего 6 матчей за национальную сборную Украины, голов не забивал.

По теме:
Первая лига. Матчи 5-го тура, 28 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Новичок Шахтера еще не готов к дебюту
Бени Макуана поехал в сборную Конго
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Александрия - Полесье Филипп Будковский
Источник УПЛ
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дерек ЧИСОРА о бое Усик – Дюбуа: «Темнокожему не отдадут победу»
Бокс | 28 августа 2023, 15:37 4
Дерек ЧИСОРА о бое Усик – Дюбуа: «Темнокожему не отдадут победу»
Дерек ЧИСОРА о бое Усик – Дюбуа: «Темнокожему не отдадут победу»

Британец считает, что у его соотечественника не было шансов

Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича
Футбол | 27 августа 2023, 21:28 7
Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича
Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича

Главным тренером луганской команды вскоре станет Валерий Кривенцов

ДЮБУА: «Это должен быть нокаут. Я попал Усику в живот. Это была заготовка»
Бокс | 28.08.2023, 06:25
ДЮБУА: «Это должен быть нокаут. Я попал Усику в живот. Это была заготовка»
ДЮБУА: «Это должен быть нокаут. Я попал Усику в живот. Это была заготовка»
Владимир ЧЕСНАКОВ: Ощутил дискомфорт бедра и пропустил матч с Черноморцем
Футбол | 28.08.2023, 12:07
Владимир ЧЕСНАКОВ: Ощутил дискомфорт бедра и пропустил матч с Черноморцем
Владимир ЧЕСНАКОВ: Ощутил дискомфорт бедра и пропустил матч с Черноморцем
ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»
Футбол | 27.08.2023, 20:54
ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»
ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майкл КОНЛАН: «Если бы нокдаун начали считать – Усик поднялся бы»
Майкл КОНЛАН: «Если бы нокдаун начали считать – Усик поднялся бы»
27.08.2023, 04:29 2
Бокс
Удаление и ливень – не помеха. Шахтер одолел образцовую защиту Колоса
Удаление и ливень – не помеха. Шахтер одолел образцовую защиту Колоса
27.08.2023, 16:56 17
Футбол
Отец переиграл сына. Полесье с Калитвинцевым-старшим разгромило Александрию
Отец переиграл сына. Полесье с Калитвинцевым-старшим разгромило Александрию
26.08.2023, 18:54 30
Футбол
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
27.08.2023, 04:05 10
Бокс
Мудрик получил рекордный рейтинг у FIFA
Мудрик получил рекордный рейтинг у FIFA
26.08.2023, 19:58 20
Футбол
Клуб Второй лиги не поехал на матч и может прекратить существование
Клуб Второй лиги не поехал на матч и может прекратить существование
26.08.2023, 22:43 2
Футбол
Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа
Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа
27.08.2023, 04:41 2
Бокс
Филип Хргович отреагировал на победу Усика над Дюбуа
Филип Хргович отреагировал на победу Усика над Дюбуа
27.08.2023, 11:40 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем