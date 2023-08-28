Филипп Будковский забил 40-й гол в Украинской Премьер-лиге

Форвард житомирского «Полесья» Филипп Будковский, забив третий гол своей команды в матче против «Александрии» (3:0), установил индивидуальное достижение.

На его счету теперь 40 голов в высшем футбольном дивизионе страны. 1 гол Будковский забил за «Мариуполь» (тогда носил название «Ильичевец») 1 апреля 2011 года, 2 – за «Севастополь», 24 – за луганскую «Зарю», 11 – в ворота соперников «Десны» и 2 – в этом чемпионате за «Полесье».

Будковский является воспитанником донецкого «Шахтера», играл в арендах также за «Сошо», «Контрейк» и в сомнительном соседнем чемпионате.

Занял второе место в списке лучших бомбардиров УПЛ сезона 2015/2016 (14 голов) после Алекса Тейшейры (у бразильца было 22 гола за половину сезона).

В активе нападающего 6 матчей за национальную сборную Украины, голов не забивал.