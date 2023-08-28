Богдан Михайличенко помог загребскому Динамо одержать победу

Украинский защитник загребского «Динамо» Богдан Михайличенко принял участие в матче своей команды – загребское «Динамо» играло против «Риеки».

Игра 6-го тура Хорватской футбольной лиги закончилась со счетом 2:1 в пользу «Динамо». Команда идет в чемпионате Хорватии на четвертом месте.

Михайличенко вышел на замену на 76 минуте, результативными действиями не отличился.

Напомним, украинский левый защитник прошлый сезон провел в аренде в донецком «Шахтере», с которым стал чемпионом Украины, но дончане отказались его выкупать.