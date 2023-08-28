Богдан Михайличенко помог загребскому Динамо одержать победу
Украинец вышел на замену
Украинский защитник загребского «Динамо» Богдан Михайличенко принял участие в матче своей команды – загребское «Динамо» играло против «Риеки».
Игра 6-го тура Хорватской футбольной лиги закончилась со счетом 2:1 в пользу «Динамо». Команда идет в чемпионате Хорватии на четвертом месте.
Михайличенко вышел на замену на 76 минуте, результативными действиями не отличился.
Напомним, украинский левый защитник прошлый сезон провел в аренде в донецком «Шахтере», с которым стал чемпионом Украины, но дончане отказались его выкупать.
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