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Молодежные турниры
28 августа 2023, 14:22 | Обновлено 28 августа 2023, 14:24
523
0

Артем КРАВЕЦ: «На первое место ставим качество игры, а не результат»

Советник президента «Динамо» по вопросам детско-юношеского футбола рассказал о юношеских командах

28 августа 2023, 14:22 | Обновлено 28 августа 2023, 14:24
523
0
Артем КРАВЕЦ: «На первое место ставим качество игры, а не результат»
Динамо Киев. Артем Кравец (в центре)

Советник президента «Динамо» по вопросам детско-юношеского футбола Артем Кравец подвел итоги выступления динамовской команды возрастной категории U16 на завершившемся в Винниках турнире Ruh Cup 2023 вблизи Львова.

– Конечно, эмоции отрицательные, потому что мы уступили, причем не очень-то по игре. Но нужно делать выводы. Пропустили мяч после собственной ошибки. Были несколько стопроцентных моментов, которые не реализовали. Надо работать, в первую очередь, над своей игрой, улучшать ее, прогрессировать и искать новые таланты, которые мы также увидели на этом турнире.

При определенных обстоятельствах «Динамо» могла устроить ничья, не повлияло ли это обстоятельство на настройки игроков?

– Нет, не думаю. Мы настраивали ребят на то, что результат – это, конечно, очень важно, ведь выигрывать турниры такого уровня всегда приятно. Но нужно отталкиваться, прежде всего, от собственной игры. Мы не готовим ребят для того, чтобы выигрывать турниры или даже чемпионат Украины по своему возрасту. Мы их готовим для юношеской команды и основного состава «Динамо». Поэтому, повторюсь, во главу угла ставим качество игры, то, как ребята выполняют на поле то, что им говорят тренеры, проявляют свои лучшие качества. Сегодня несколько удалось, но были ошибки в обороне. это то, над чем нужно работать. Будем двигаться дальше.

По вашему мнению, не хватило реализации моментов и надежности в защите?

– Конечно. Если у соперника один момент за всю игру, и они его реализуют, а мы имеем три-четыре случая, которые можно использовать, но не хватает где мастерства, где – принятие верного решения. В этом и есть проблема. Как бы ты ни играл в обороне, какие-то ошибки все равно случаются.

В течение матчей турнира вы изменили свое мнение об игроках? Возможно, кто-то проявил себя лучше, чем ожидали, а кто-то – хуже?

– Сейчас рано об этом говорить. Мы вернемся в Киев, подумаем и примем решение на месте. Повторюсь, над группой этого возраста нам еще предстоит много поработать в том числе из-за того, что у нас война, что многие дети уехали, но с этим ничего не поделаешь.

Вы смотрели матчи других команд, есть ли ребята, которые привлекли к себе ваше внимание?

– Да. На этом турнире и я, и тренеры, и сотрудник селекционной службы следили за ребятами. У нас на «карандаше» есть несколько кандидатур, думаю, мы их пригласим на просмотр, и если все будет хорошо, возьмем в нашу команду.

Если не брать во внимание результат, все остальное на этом турнире удалось?

– Да. На каждых соревнованиях, куда приезжает команда киевского «Динамо», ребята должны стремиться и хотеть побеждать. Так должно быть, это нормально, мы ведь воспитываем победителей. Когда я стоял у края поля во время сегодняшнего матча, так же переживал за результат и хотел, чтобы мы победили. Но это не то, что нам нужно в первую очередь и любой ценой. Мы увидели, в каком состоянии находятся наши игроки по сравнению с другими командами и так же посмотрели игроков из других команд и получили необходимую информацию.

Что можете сказать нынешним 15-летним ребятам по собственному опыту? Что нужно, а что не нужно делать, чтобы заиграть на взрослом уровне?

– Мы им неоднократно говорим, что в этом возрасте нужно сосредоточиться на футболе и как можно больше работать. они это и сами отлично понимают. Даже у профессиональных футболистов бывают пробелы в технике и тактической подготовке. Ребята должны прежде всего работать над этими аспектами даже самостоятельно. Кроме того, если хочешь сыграть в первой команде, нужно постоянно развиваться. Например, выпуск команды моего возраста рождения был очень сильным, нам не было равных в Украине и около – мы на уровень опережали других. И при этом лишь около 50% футболистов в итоге заиграли в высшей лиге чемпионата Украины. Соперничество и прогресс являются движущей силой, нужно не останавливаться, работать над своими проблемными качествами. Их достаточно у всех, – сказал Кравец.

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Динамо Киев Академия ФК Динамо чемпионат Украины по футболу Артем Кравец
Источник ФК Динамо Киев
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