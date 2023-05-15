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  4. Артем КРАВЕЦ: «Главная причина неудач Динамо – это война»
Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 20:23 | Обновлено 15 мая 2023, 20:36
399
1

Артем КРАВЕЦ: «Главная причина неудач Динамо – это война»

Экс-форвард бело-синих ответил, в чем причина кризиса киевского клуба

15 мая 2023, 20:23 | Обновлено 15 мая 2023, 20:36
399
1
Артем КРАВЕЦ: «Главная причина неудач Динамо – это война»
Instagram. Артем Кравец

Экс-форвард «Динамо» Артем Кравец ответил, в чем причина кризиса киевского клуба, который занимает лишь 4-е место в УПЛ:

«Главная проблема «Динамо» в этом сезоне? Не существует одной проблемы в том, что происходит. Самая главная – это война.

Я очень переживаю, что «бело-синие» не на своем месте, и знаю, что все в команде переживают.

Но также я понимаю, что это возможно исправить только тяжелым трудом и новыми идеями. Это нужно сделать как можно скорее, и надеюсь, что будет сделано».

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Динамо Киев Артем Кравец российско-украинская война
Источник Instagram
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BallsToTheWall
Интересная мысль.  Хорошо что Динамо не пришлось перезжать в Черновцы.  Тогда бы они были ниже Колоса?
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