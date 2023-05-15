Экс-форвард «Динамо» Артем Кравец ответил, в чем причина кризиса киевского клуба, который занимает лишь 4-е место в УПЛ:

«Главная проблема «Динамо» в этом сезоне? Не существует одной проблемы в том, что происходит. Самая главная – это война.

Я очень переживаю, что «бело-синие» не на своем месте, и знаю, что все в команде переживают.

Но также я понимаю, что это возможно исправить только тяжелым трудом и новыми идеями. Это нужно сделать как можно скорее, и надеюсь, что будет сделано».