Егор НАЗАРИНА: «Уже не раз приходилось играть правого защитника»

Полузащитник «Шахтера» Егор Назарина прокомментировал победу 2:0 над «Колосом» в пятом туре УПЛ:

– Егор, поздравляем с победой и дебютным забитым мячом. Матч получился непростым. Насколько тяжело было играть в меньшинстве?

– Да, действительно, в меньшинстве всегда сложно играть, но мы выдержали, победили 2:0, не пропустили. Поэтому это положительный для нас результат.

– Вспомним момент с твоим голом. Что стало ключевым в том эпизоде?

– Считаю, что появился в правильное время в правильном месте, и так получилось, что забил гол. Я этому очень рад. Хочется посвятить не только этот гол, а победу в целом всем болельщикам «Шахтера», всем людям, которые нас поддерживают, в частности из Донецка. Мы знаем, какой сегодня праздник, поэтому эта победа - для них.

– Относительно праздника. Ты не являешься воспитанником «Шахтера», ты родом не из Донецка, но защищаешь цвета «горняков». Что хотел бы пожелать всем людям, которые родились в Донецке и являются болельщиками «Шахтера»?

– Я хотел бы, в первую очередь, сказать им большое спасибо за то, что поддерживают нас, за то, что многие наши болельщики и люди из Донецкой области воюют за нашу страну, борются за нашу жизнь. Поэтому хочу пожелать здоровья, вдохновения и веры в победу - победу нашей страны, наших солдат. Чтобы как можно скорее мы вернулись в родной для «Шахтера» Донецк и на родную «Донбасс Арену».

– Возвращаясь к матчу: после удаления Гочолеишвили ты играл на позиции правого защитника. Насколько комфортно чувствовал себя в этой роли?

– Если честно, то мне уже приходилось играть на позиции правого защитника не раз. Поэтому можно сказать, что это для меня не чужая позиция, но она отличается от той, которая для меня более привычна. Я рад помочь команде на любой позиции, ведь главное, что мы добыли три очка.

– К теме меньшинства. За пять матчей у «Шахтера» четыре удаления. Почему так происходит и как избежать этого?

– Мы все это будем анализировать, ведь это не впервые - имеем четыре красные карточки с начала сезона. Считаю, тренерский штаб укажет нам на ошибки, поэтому в будущем это не повторится.

– После победы какое настроение у команды?

– Самое главное, что мы выиграли в такой важный день для «Шахтера», поэтому уже с позитивом будем готовиться к следующему матчу.