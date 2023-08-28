Тренер Бешикташа: «С Динамо необходимо быть осторожным»

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф квалификации Лиги конференций против «Динамо» Киев (31 августа, первый матч – 3:2):

«Конечно, победа в первом матче является преимуществом, но нам противостоит очень опытный тренер, а «Динамо» — клуб с большим европейским опытом. Необходимо быть осторожными. В ответном матче нам нужно сыграть так же серьезно и дисциплинированно.

Впереди — 90 минут поединка. Для нас очень важно, чтобы мы оставались полностью сконцентрированными, нельзя допустить даже малейшей расслабленности».