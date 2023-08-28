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Украина. Вторая лига
28 августа 2023, 12:12 | Обновлено 28 августа 2023, 12:33
1666
0

Мазяр после работы в Казахстане нашел команду в Украине

Экс-наставник каменской «Стали», «Вереса», «Руха» и «Львова» объявился на Ивано-Франковщине

28 августа 2023, 12:12 | Обновлено 28 августа 2023, 12:33
1666
0
Мазяр после работы в Казахстане нашел команду в Украине

Как стало известно Sport.ua, известный украинский специалист Владимир Мазяр вызвался помочь «Карпатам» из Брошнева-Осады, многократному призеру чемпионата Ивано-Франковской области, который в последнее время не блещет турнирными результатами на Прикарпатье. С 2014 года команда один раз становилась чемпионом области и еще пять раз была призером чемпионата, но прошлый сезон завершила только на 10-м месте среди 12 участников.

Официально главным тренером брошневских «Карпат» с этого года работает 37-летний Петр Плищук. А с недавних пор к тренировочному процессу команды подключился 45-летний Владимир Мазяр, который, по сути, стал тренером-консультантом зелено-белых. Вместе с ним к «Карпатам» присоединились шесть футболистов из Львовской области.

Последним клубом Мазяра был казахстанский «Акжайык», откуда его уволили в июле прошлого года. В бытность футболистом уроженец Хмельницкой области выступал за такие команды, как «Динамо-2», «Ворскла», «Днепр», «Александрия», «Таврия», «Кривбасс» и «Закарпатье».

В новом чемпионате области брошневские «Карпаты» стартовали с поражений от «Урагана» из Черниева (0:2) и «Нефтяника» из Долины (1:3). В Кубке Ивано-Франковщины команда преодолела первый барьер в лице «Факела» из Троицы (3:3, по пенальти — 6:5).

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Источник Sport.ua
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