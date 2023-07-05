МАЗЯР: «Хочу возглавить амбициозный проект и сделать его известным»

Украинский тренер Владимир Мазяр поделился своими впечатлениями от работы в казахстанском клубе «Акжайык», оценил уровень чемпионата Казахстана, а также поделился планами на будущее.

Напомним, что 45-летний специалист в сезоне 2017/2018 уже работал в этом клубе, а в Украине он возглавлял «Сталь», «Верес», «Рух», «Полесье», «Горняк-Спорт» и «Львов».

– Владимир, два года назад вы получили предложение вдруг возглавить «Акжайык».

– Мне поступило предложение от новых руководителей клуба, которые были заинтересованы в моей работе. Пообщавшись с ними, решил возглавить команду. Для меня Уральск не чужой город. Болельщики там требовательны, но всегда поддерживали и болели за команду.

– Что изменилось в клубе, если сравнивать вашу работу в 2018 году?

– Принял команду - дебютанта Премьер-лиги. Из предыдущего состава осталось пять футболистов: Омаров, Покатилов, Хаиров, Антипов, Абдрахманов, а также перспективная молодежь. Осталось мало времени на комплектацию команды. На сборах было непросто, результатами остались недовольны. Однако потом подобрали под свое видение футболистов и начала вырисовываться командная игра. В этот момент меня очень поддержали руководители клуба - Шайхи Азамат Ерболович и Жаксимбетов Оралбай Ергенович, жившие этой командой. За поддержку и любовь к клубу я им благодарен.

Читайте также: Определились все участники Первой и Второй лиги

– Какие задачи ставились перед вами и добились ли желаемого результата?

– У нас была одна задача - закрепиться в Премьер-Лиге. Бюджет был одним из самых маленьких в лиге. Мы искали никому неизвестных футболистов, которые подходят под наш стиль игры и строили новую команду. Мы делали ставку на местных футболистов и своих же, которые были в других командах Казахстана. Это касается Топалова и Сапанова. Они пошли на скромные условия для родного клуба и города. Время и результаты команды показали, что ребята приняли верное решение. Топалов дебютировал в национальной сборной из клуба «Акжайык». Это произошло впервые в истории клуба.

В стартовом составе на поле выходило шесть-семь местных футболистов, немало выходило на замену. Наши результаты поначалу воспринимались как сенсация. Речь идет о победах над «Актобе», «Атырау» и чемпионом страны «Кайратом». После этого уже никого не удивляли хорошие результаты «Акжайыка». Это благодаря хорошему микроклимату, а также желанию футболистов прогрессировать и побеждать в Премьер-Лиге. Первый круг удалось окончить на четвертом месте. Мы делали ставку на своих игроков, их хорошо поддерживали – таковых было почти половина состава. Главное, что они выкладывались по полной и мы остались довольны их действиями. Хочу выделить легионеров, особенно украинцев: Чичиков, Литовченко, Барановский, Ковталюк нам очень помогли.

– Как оцените уровень чемпионата Казахстана? Какие особенности нынешнего чемпионата?

– Качественная и результативная игра сборной в Лиге Наций и отборе на Евро говорят о высоком уровне чемпионата Казахстана. В сборной играют футболисты в основном из местного чемпионата. Такие результаты свидетельствуют об их уровне.

– Чувствуете, что команда добилась прогресса за весь период вашей работы?

– Нахождение в команде можно разделить на две части: первый сезон и второй. Первый - успешный и ровный, в котором нам не хватило одного очка, чтобы попасть в первую шестерку. Второй сезон был сложнее, потому что команду покинуло 65% игроков. Их игру оценили другие клубы и предложили более выгодные условия. Клуб и команда прогрессировали благодаря руководству области и руководству клуба. Они очень поддержали нас.

– Начало полномасштабной войны вы встретили в Казахстане? Можете припомнить свои первые мысли, которые были в голове 24 февраля?

– 24 февраля мы проводили на сборах в Турции. Новость о войне меня шокировала. Я уже не думал о футболе, я думал о своей стране, о родных и близких.

– В начале 2023 года вы вернулись в Украину. Что повлекло за собой ваше решение?

– После сборов начался чемпионат. В голове у меня была только война, футбол был на втором плане. Я поговорил с руководством клуба и сказал, что не могу больше работать и дать результат, который хотели болельщики, руководители клуба и области. Они попросили доработать до трансферного окна. Мы разошлись как друзья. Они до сих пор звонят мне, интересуются делами в Украине. За это я им благодарен.

– Может, сейчас у вас есть какие-то предложения от украинских клубов?

– От украинских клубов нет предложений. От иностранных было несколько вариантов, но по закону не могу покинуть пределы страны. Я должен быть сейчас рядом со всеми украинцами.

– Какие ваши планы на будущее? В какой сфере вы планируете работать?

– Кроме работы тренера я не вижу себя ни в какой сфере деятельности. Хочу возглавить амбициозный проект и сделать его известным. Чтобы перед клубом стояли максимальные задания вне зависимости от лиги. Я уверен, что у меня все получится.