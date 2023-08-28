Владимир ЧЕСНАКОВ: Ощутил дискомфорт бедра и пропустил матч с Черноморцем

В 5 туре УПЛ футболисты «Ворсклы» взяли верх над «Черноморцем» (2:1) и существенно улучшили свое положение.

Капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков наблюдал за этим противостоянием с трибуны и после финального свистка в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало ему выйти на поле:

– На тренировке за два дня до матча почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра и посоветовавшись с медицинским персоналом решили взять паузу.

- О характере травмы можно сказать что-то более конкретное?

- 28 августа собираюсь пройти углубленное обследование с помощью ультразвуковой диагностики и тогда уже можно будет назвать более точные сроки восстановления. Хотя все идет к тому, что вернусь на поле уже после сентябрьского международного «окна» на матчи сборных.

– Тогда оцените игру своих одноклубников в противостоянии с «Черноморцем».

– На мой взгляд, они наиграли на победу. Забили два эффектных гола, а когда одесситы в начале второго тайма вернули интригу, то продолжали контролировать ситуацию на поле и могли отличиться в третий раз.

- Влияет ли негативно на настроение футболистов «Ворсклы», что есть несколькомесячная задолженность по зарплате?

– Она не критическая. Прилагаются усилия, чтобы финансовый вопрос был урегулирован и это не влияет на наши отношения с клубным руководством. Значительно важнее то, что мы начали наверстывать упущенное на старте.