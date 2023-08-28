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US Open
28 августа 2023, 11:39 | Обновлено 28 августа 2023, 11:49
266
0

Марта Костюк – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга US Open

28 августа 2023, 11:39 | Обновлено 28 августа 2023, 11:49
266
0
Марта Костюк – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

28 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№39 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США.

В первом раунде украинка сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана (№4 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте Grandstand после матча Коллинс – Фругвиртова. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Панны Удварди (№122 WTA) или Айлы Томлянович (№127 WTA).

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смотреть онлайн US Open 2023 Марта Костюк Елена Рыбакина
Источник Sport.ua
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