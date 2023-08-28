Марта Костюк – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№39 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США.

В первом раунде украинка сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана (№4 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте Grandstand после матча Коллинс – Фругвиртова. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Панны Удварди (№122 WTA) или Айлы Томлянович (№127 WTA).

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