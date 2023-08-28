Клуб Малиновского может подписать легендарного защитника
«Дженоа» интересуется Леонардо Бонуччи
Новый клуб Руслана Малиновского, «Дженоа», проявляет интерес к центральному защитнику «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Бонуччи оказался не нужен «Ювентусу», и все лето занимался поисками нового клуба. Ранее он был близок к переходу в немецкий «Унион Берлин», который выступит в новом сезоне Лиги чемпионов.
Однако, несмотря на возможность играть в еврокубках, приоритетным вариантом для Бонуччи остается итальянский клуб. Выступления в Серии А повысят шансы 36-летнего ветерана попасть в заявку сборной Италии на Евро-2024, после чего Леонардо собирается завершить карьеру.
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