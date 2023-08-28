Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб Малиновского может подписать легендарного защитника
Италия
28 августа 2023, 11:45 |
457
0

Клуб Малиновского может подписать легендарного защитника

«Дженоа» интересуется Леонардо Бонуччи

28 августа 2023, 11:45 |
457
0
Клуб Малиновского может подписать легендарного защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Новый клуб Руслана Малиновского, «Дженоа», проявляет интерес к центральному защитнику «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Бонуччи оказался не нужен «Ювентусу», и все лето занимался поисками нового клуба. Ранее он был близок к переходу в немецкий «Унион Берлин», который выступит в новом сезоне Лиги чемпионов.

Однако, несмотря на возможность играть в еврокубках, приоритетным вариантом для Бонуччи остается итальянский клуб. Выступления в Серии А повысят шансы 36-летнего ветерана попасть в заявку сборной Италии на Евро-2024, после чего Леонардо собирается завершить карьеру.

По теме:
Источник: Хлань подпишет контракт с Лехией
Малиновский – худший в основе Дженоа в матче с Лацио по версии WhoScored
Малиновский удачно дебютировал за Дженоа. Ретеги принес победу над Лацио
Дженоа Леонардо Бонуччи Ювентус трансферы трансферы Серии A
Источник Джанлука Ди Марцио
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ньюкасл – Ливерпуль – 1:2. Победный дубль Нуньеса. Видео голов и обзор
Футбол | 28 августа 2023, 00:59 0
Ньюкасл – Ливерпуль – 1:2. Победный дубль Нуньеса. Видео голов и обзор
Ньюкасл – Ливерпуль – 1:2. Победный дубль Нуньеса. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Английской Премьер-лиги

ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»
Футбол | 27 августа 2023, 20:54 12
ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»
ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»

Тренер «Черноморца» остался недоволен действиями арбитра в игре с «Ворсклой»

Черноморец: «Система судейства в нашем футболе должна быть реформирована»
Футбол | 28.08.2023, 09:23
Черноморец: «Система судейства в нашем футболе должна быть реформирована»
Черноморец: «Система судейства в нашем футболе должна быть реформирована»
Усик финишировал Дюбуа, хотя команда Даниэля уверена, что победил британец
Бокс | 27.08.2023, 12:31
Усик финишировал Дюбуа, хотя команда Даниэля уверена, что победил британец
Усик финишировал Дюбуа, хотя команда Даниэля уверена, что победил британец
Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
Бокс | 27.08.2023, 13:31
Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
26.08.2023, 18:40 1
Бокс
Корниенко в Ворскле: возвращение домой как спасательный круг от Шахтера
Корниенко в Ворскле: возвращение домой как спасательный круг от Шахтера
26.08.2023, 08:15 14
Футбол
Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа
Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа
27.08.2023, 04:41 2
Бокс
Мудрик получил рекордный рейтинг у FIFA
Мудрик получил рекордный рейтинг у FIFA
26.08.2023, 19:58 19
Футбол
Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде
Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде
27.08.2023, 01:20 144
Бокс
Клуб Второй лиги не поехал на матч и может прекратить существование
Клуб Второй лиги не поехал на матч и может прекратить существование
26.08.2023, 22:43 2
Футбол
ЛАЛАТОВИЧ: «Надо ехать из Украины. Может, вернусь. Заберу 1 зарплату из 3»
ЛАЛАТОВИЧ: «Надо ехать из Украины. Может, вернусь. Заберу 1 зарплату из 3»
27.08.2023, 18:49 21
Футбол
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Удар ниже пояса. Видео боя и нокаута
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Удар ниже пояса. Видео боя и нокаута
27.08.2023, 01:40 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем