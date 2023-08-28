Итальянский топ-клуб интересуется Де Хеа

«Рома» проявляет интерес к испанскому голкиперу Давиду Де Хеа. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Де Хеа остается в статусе свободного агента с 1 июля, когда истек его контракт с «Манчестер Юнайтед». 32-летнего испанца высокие запросы по зарплате, однако при этом интереса к нему со стороны клубов из Саудовской Аравии нет.

Учитывая, что клубный сезон уже начался, над Де Хеа нависала угроза остаться без клуба как минимум на полгода. «Рома» выглядит хорошим решением для вратаря, однако ему придется пойти на снижение своих запросов по зарплате.

Ранее Де Хеа интересовался «Реал», однако в Мадриде предпочли Кепу Аррисабалагу.