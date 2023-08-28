Ангелина Калинина – Сара Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США.

В первом раунде украинка сыграет против Сары Соррибес Тормо из Испании (№55 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №7 после матча Рахимова – Бенчич. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Кэти Волынец (№124 WTA) или Ван Сиюй (№53 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

ПРЕВЬЮ