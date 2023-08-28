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  4. Ангелина Калинина – Сара Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
28 августа 2023, 11:17 | Обновлено 28 августа 2023, 11:38
255
0

Ангелина Калинина – Сара Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга US Open

28 августа 2023, 11:17 | Обновлено 28 августа 2023, 11:38
255
0
Ангелина Калинина – Сара Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

28 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США.

В первом раунде украинка сыграет против Сары Соррибес Тормо из Испании (№55 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №7 после матча Рахимова – Бенчич. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Кэти Волынец (№124 WTA) или Ван Сиюй (№53 WTA).

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смотреть онлайн US Open 2023 Ангелина Калинина Сара Соррибес-Тормо
Источник Sport.ua
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