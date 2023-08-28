Ангелина Калинина – Сара Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга US Open
28 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США.
В первом раунде украинка сыграет против Сары Соррибес Тормо из Испании (№55 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №7 после матча Рахимова – Бенчич. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Кэти Волынец (№124 WTA) или Ван Сиюй (№53 WTA).
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