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Украина. Премьер лига
28 августа 2023, 10:47 | Обновлено 28 августа 2023, 11:40
510
0

Источник: Хлань подпишет контракт с Лехией

Экс-игрок «Зари» продолжит карьеру в Польше

28 августа 2023, 10:47 | Обновлено 28 августа 2023, 11:40
510
0
Источник: Хлань подпишет контракт с Лехией
ФК Заря. Максим Хлань

Украинский полузащитник Максим Хлань близок к подписанию контракта с польской «Лехией» из города Гданьск. Об этом сообщает журналист Пётр Шлёнка.

По его информации, клуб уже получил все необходимые документы от «Зари», но еще не принял окончательного решения.

Напомним, ранее Хлань расторг контракт с «Зарей» в одностороннем порядке. В СМИ сообщали об интересе к 20-летнего хавбеку со стороны других польских клубов – варшавской «Легии» и «Варты» из Познани. Сам игрок рассказывал о предложениях из Дании и Испании.

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Максим Хлань Заря Луганск Лехия Гданьск трансферы трансферы УПЛ
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