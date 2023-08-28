Источник: Хлань подпишет контракт с Лехией

Украинский полузащитник Максим Хлань близок к подписанию контракта с польской «Лехией» из города Гданьск. Об этом сообщает журналист Пётр Шлёнка.

По его информации, клуб уже получил все необходимые документы от «Зари», но еще не принял окончательного решения.

Напомним, ранее Хлань расторг контракт с «Зарей» в одностороннем порядке. В СМИ сообщали об интересе к 20-летнего хавбеку со стороны других польских клубов – варшавской «Легии» и «Варты» из Познани. Сам игрок рассказывал о предложениях из Дании и Испании.