Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Максим ХЛАНЬ: «Имею конкретные предложения из Дании и Испании»
Украина. Премьер лига
24 августа 2023, 05:14 | Обновлено 24 августа 2023, 05:16
55
0

Максим ХЛАНЬ: «Имею конкретные предложения из Дании и Испании»

20-летний футболист рассказал о своих планах

24 августа 2023, 05:14 | Обновлено 24 августа 2023, 05:16
55
0
Максим ХЛАНЬ: «Имею конкретные предложения из Дании и Испании»
ФК Заря. Максим Хлань

Экс-футболист луганской «Зари» Максим Хлань поделился ожиданиями от дальнейшего развития своей карьеры.

– Этим летом неоднократно в прессе появлялась информация, что вы находились на просмотре в тех или иных клубах. Правда ли фейк?

– Я бы не назвал это «просмотром», потому что это более ознакомление с европейским футболом. В некоторых топ-командах Европы пришлось потренироваться и почувствовать уровень и профессиональный подход ко всем аспектам футбола.

– Информация о польской «Вартее», «Легии» и «Лехии» соответствует действительности?

– Да, соответствует действительности, эти клубы проявляли и проявляют особый интерес.

– Кроме польских клубов, были ли у вас варианты из других стран для продолжения карьеры? Какие?

– Есть более конкретные предложения из Дании и Испании, но, как я говорил ранее, я никуда не тороплюсь и хочу эффективно воспользоваться временем, которое имею.

– Команды по УПЛ вами интересовались?

– Да, интересовались. Но здесь не могу говорить о чем-то конкретном.

– На каком этапе сейчас ваш спор с «Зарей» относительно контракта?

– Мой адвокат подал заявление в Палату по разрешению споров УАФ. Судебный процесс начался. Пока это все, что я могу сказать.

– Может ли вас сейчас зарегистрировать какой-нибудь европейский клуб, учитывая юридические тонкости относительно вашего контракта?

– Вы имеете в виду контракт с «Зарей»? Его уже не существует, я его разорвал из-за грубого нарушения моих прав и интересов. Технически нет никаких препятствий зарегистрироваться за новый клуб, – сказал Хлань.

По теме:
Ляпорт объявил о том, что покинет Манчестер Сити
Йожеф САБО: «Лалатович в Заре долго не задержится»
Славия – Заря. Текстовая трансляция матча
трансферы Заря Луганск расторжение контракта Максим Хлань трансферы УПЛ
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спартак Трнава – Днепр-1 – 1:1. Два удаления. Видео голов и обзор матча
Футбол | 23 августа 2023, 23:23 0
Спартак Трнава – Днепр-1 – 1:1. Два удаления. Видео голов и обзор матча
Спартак Трнава – Днепр-1 – 1:1. Два удаления. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го раунда квалификации Лиги конференций

Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
Футбол | 23 августа 2023, 14:35 7
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду

Алиса Шмидт хочет посоревноваться с норвежцем в беге на 400 м

Астон Вилла не оставила шансов Хиберниану
Футбол | 23.08.2023, 22:02
Астон Вилла не оставила шансов Хиберниану
Астон Вилла не оставила шансов Хиберниану
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 23.08.2023, 20:12
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
Футбол | 23.08.2023, 21:34
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Усик максимально усложнил фирменный трюк с монетками и справился
ВИДЕО. Усик максимально усложнил фирменный трюк с монетками и справился
22.08.2023, 17:40 2
Бокс
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
22.08.2023, 09:30 5
Футбол
Уже пять сборных досрочно вышли в 1/8 финала женского чемпионата Европы
Уже пять сборных досрочно вышли в 1/8 финала женского чемпионата Европы
22.08.2023, 14:15
Волейбол
ВИДЕО. Не выдержали нервы. Роналду оскорбил арбитра и толкнул тренера
ВИДЕО. Не выдержали нервы. Роналду оскорбил арбитра и толкнул тренера
23.08.2023, 07:55 16
Футбол
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
22.08.2023, 11:25 4
Футбол
Днепр-1 определился с тренером. Он возглавит команду в ответном матче ЛК
Днепр-1 определился с тренером. Он возглавит команду в ответном матче ЛК
22.08.2023, 22:34 9
Футбол
Лунин или Кепа? В Реале определились с основным вратарем команды
Лунин или Кепа? В Реале определились с основным вратарем команды
22.08.2023, 20:19 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем