Максим ХЛАНЬ: «Имею конкретные предложения из Дании и Испании»

Экс-футболист луганской «Зари» Максим Хлань поделился ожиданиями от дальнейшего развития своей карьеры.

– Этим летом неоднократно в прессе появлялась информация, что вы находились на просмотре в тех или иных клубах. Правда ли фейк?

– Я бы не назвал это «просмотром», потому что это более ознакомление с европейским футболом. В некоторых топ-командах Европы пришлось потренироваться и почувствовать уровень и профессиональный подход ко всем аспектам футбола.

– Информация о польской «Вартее», «Легии» и «Лехии» соответствует действительности?

– Да, соответствует действительности, эти клубы проявляли и проявляют особый интерес.

– Кроме польских клубов, были ли у вас варианты из других стран для продолжения карьеры? Какие?

– Есть более конкретные предложения из Дании и Испании, но, как я говорил ранее, я никуда не тороплюсь и хочу эффективно воспользоваться временем, которое имею.

– Команды по УПЛ вами интересовались?

– Да, интересовались. Но здесь не могу говорить о чем-то конкретном.

– На каком этапе сейчас ваш спор с «Зарей» относительно контракта?

– Мой адвокат подал заявление в Палату по разрешению споров УАФ. Судебный процесс начался. Пока это все, что я могу сказать.

– Может ли вас сейчас зарегистрировать какой-нибудь европейский клуб, учитывая юридические тонкости относительно вашего контракта?

– Вы имеете в виду контракт с «Зарей»? Его уже не существует, я его разорвал из-за грубого нарушения моих прав и интересов. Технически нет никаких препятствий зарегистрироваться за новый клуб, – сказал Хлань.