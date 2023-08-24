Максим ХЛАНЬ: «Имею конкретные предложения из Дании и Испании»
20-летний футболист рассказал о своих планах
Экс-футболист луганской «Зари» Максим Хлань поделился ожиданиями от дальнейшего развития своей карьеры.
– Этим летом неоднократно в прессе появлялась информация, что вы находились на просмотре в тех или иных клубах. Правда ли фейк?
– Я бы не назвал это «просмотром», потому что это более ознакомление с европейским футболом. В некоторых топ-командах Европы пришлось потренироваться и почувствовать уровень и профессиональный подход ко всем аспектам футбола.
– Информация о польской «Вартее», «Легии» и «Лехии» соответствует действительности?
– Да, соответствует действительности, эти клубы проявляли и проявляют особый интерес.
– Кроме польских клубов, были ли у вас варианты из других стран для продолжения карьеры? Какие?
– Есть более конкретные предложения из Дании и Испании, но, как я говорил ранее, я никуда не тороплюсь и хочу эффективно воспользоваться временем, которое имею.
– Команды по УПЛ вами интересовались?
– Да, интересовались. Но здесь не могу говорить о чем-то конкретном.
– На каком этапе сейчас ваш спор с «Зарей» относительно контракта?
– Мой адвокат подал заявление в Палату по разрешению споров УАФ. Судебный процесс начался. Пока это все, что я могу сказать.
– Может ли вас сейчас зарегистрировать какой-нибудь европейский клуб, учитывая юридические тонкости относительно вашего контракта?
– Вы имеете в виду контракт с «Зарей»? Его уже не существует, я его разорвал из-за грубого нарушения моих прав и интересов. Технически нет никаких препятствий зарегистрироваться за новый клуб, – сказал Хлань.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор поединка 4-го раунда квалификации Лиги конференций
Алиса Шмидт хочет посоревноваться с норвежцем в беге на 400 м