US Open28 августа 2023, 09:05 |
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ФОТО. Свитолина и Костюк провели тренировку перед стартом US Open
Марта стартует уже в понедельник
28 августа 2023, 09:05 |
591
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Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк в воскресенье провели тренировки перед стартом Открытого чемпионата США.
Отметим, что Марта начнет соревнования в понедельник матчем против четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной. Встреча состоится третьим запуском на корте Grandstand.
Элина свой первый матч на турнире против Анны-Лены Фридзам проведет во вторник.
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