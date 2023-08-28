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  4. ФОТО. Свитолина и Костюк провели тренировку перед стартом US Open
US Open
28 августа 2023, 09:05 |
591
0

ФОТО. Свитолина и Костюк провели тренировку перед стартом US Open

Марта стартует уже в понедельник

28 августа 2023, 09:05 |
591
0
ФОТО. Свитолина и Костюк провели тренировку перед стартом US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк в воскресенье провели тренировки перед стартом Открытого чемпионата США.

Отметим, что Марта начнет соревнования в понедельник матчем против четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной. Встреча состоится третьим запуском на корте Grandstand.

Элина свой первый матч на турнире против Анны-Лены Фридзам проведет во вторник.

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Элина Свитолина Марта Костюк US Open 2023 фото
Источник Sport.ua
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