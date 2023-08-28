ФОТО. Свитолина и Костюк провели тренировку перед стартом US Open

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк в воскресенье провели тренировки перед стартом Открытого чемпионата США.

Отметим, что Марта начнет соревнования в понедельник матчем против четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной. Встреча состоится третьим запуском на корте Grandstand.

Элина свой первый матч на турнире против Анны-Лены Фридзам проведет во вторник.